Opiniones de inCruises. ¿Qué significa para ti su membresía 2.0?

6 de julio 2022.- Con socios y miembros en más de 190 países y con el transcurso de los años, inCruises International se ha consolidado como una empresa única que hace posible disfrutar de cruceros de lujo, viajes gratis e incluso recibir beneficios adicionales.

Gracias a su capacidad de superación, inCruises ha puesto en marcha una versión mejorada de su Club Membresía de viajes: la versión 2.0, con la que ofrece más viajes de primera clase y beneficios, al alcance de cualquiera de sus asociados. Mire este video de 2 minutos para obtener más información sobre Membership 2.0. https://youtu.be/HS-0erYEZvA

Los Puntos de Crucero se han convertido en Puntos de Recompensa que pueden aplicarse de dos formas diferentes: de 2 a 1 y de 1 a 1, siendo ambos útiles para reservar viajes con inCruises. Y los Puntos de Recompensa, son más dinámicos y ampliamente aplicables y poderosos que nunca.

Cada vez que se abona la tarifa mensual de 100$, inCruises recompensa este pago con 200 puntos de bonificación (2 a 1).

Los nuevos miembros del club activan su membresía abonando una tarifa de activación única de 100 dólares e inCruises amplifica este pago otorgando 100 puntos de bonificación (1 a 1).

Además, cuando se utilizan Puntos de Recompensa (2 a 1) para pagar la mitad del crucero, inCruises le abona la cantidad equivalente pagada de su bolsillo en Puntos de Recompensa (1 a 1) al miembro.

Ya no es necesario esperar para poder utilizar el 60%, 70% u 80% de los puntos de recompensa. Con esta nueva versión de membresía, es posible usar el 100% de los Puntos de Recompensa para reservar el crucero. El acceso a los servicios es inmediato, lo que implica menos esperas y más experiencias de viajes. El abanico de destinos es asombroso y, todo ello, ¡desde el primer momento!

Otra buena noticia es que las facturas atrasadas no se suman, por lo que no se puede tener más de un mes de deuda. Tampoco se bloquea la cuenta después de 12 meses sin pago. En el caso de no hacer un pago, el estado de la cuenta pasa de Activa a Endeudado.

Y, para volver a activarla, es suficiente con pagar la próxima cuota de membresía mensual de 100$, sin tener en cuenta las anteriores. Eso sí, hay que tener presente que el tiempo máximo permitido para permanecer en este estado de deuda es de 3 meses. Para recuperar el estado Activo, es necesario abonar la tarifa de membresía de 100 dólares al final del tercer mes.

En el caso de ser Inactivo, los Puntos de Recompensa 2 a 1 se convertirán en Puntos de Recompensa 1 a 1 que nunca perderán su valor, ya que no tienen fecha de caducidad. Esto significa que los Puntos de Recompensa nunca serán menos de lo que se haya pagado. Una garantía total que ofrece inCruises a sus miembros.

Saber que lo que has pagado, siempre se convertirá en puntos de recompensa que podrás usar para reservar tu viaje, te aporta una gran tranquilidad. ¡Nunca pierdes! Activar o reactivar tu membresía es sencillo y ¡siempre ganas!

Pero, inCruises no se ha limitado mejorar sus condiciones en su membresía 2.0 con respecto a los pagos, sino que en 2022 ha ampliado su oferta a hoteles y resorts. Ya son más de 4.000 los hoteles y resorts disponibles en todo el mundo y líneas de cruceros como Carnival Cruise Line, MSC; Costa o Norwegian, aumentarán el número de camarotes disponibles para que los miembros de inCruises puedan acceder a la mayoría de sus itinerarios.

Otras líneas de cruceros, como NCL, han incorporado extras especiales exclusivos para miembros de inCruises. Y otras líneas de cruceros seguirán su ejemplo.

Las opiniones inCruises no dejan margen de duda. inCruises te ayuda a mejorar tu vida. Los beneficios para los Miembros de su Club son más atractivos y también se pueden recibir beneficios adicionales.

Además, el Programa de Socios Independientes, que es opcional, permite ganar comisiones al recomendar el programa. Se pueden reducir costos, hasta no tener que pagar cuota de membresía alguna, e incluso generar ingresos adicionales. Con inCruises viajar y ganar dinero: es posible.