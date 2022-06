Comparte

A muchos profesionales de este sector les resulta difícil explicar a alguien de otro campo lo que hacen exactamente. Por otra parte, cuando mi mujer, que es enfermera, llega a casa y trata de compartir historias y retos de su día, siento que está hablando un idioma extranjero. Así que tal vez sea lo mismo para cualquier profesión.

Sin embargo, en el sector del SEO, la comunicación y la claridad son importantes. Espero poder responder claramente a la pregunta: «¿Qué es un consultor SEO freelance ?»

La optimización de motores de búsqueda ( SEO ) ayuda a las personas a encontrar productos e información en motores de búsqueda como Google y Bing. Un especialista en SEO, entonces, investiga y analiza las tendencias y las mejores prácticas en línea para desarrollar e implementar estrategias que mejoren los resultados de búsqueda.

El objetivo general es aumentar el nivel de tráfico de un sitio web mediante el uso de palabras clave y temas de palabras clave para mejorar la experiencia del usuario y cumplir con las directrices de los motores de búsqueda.

Sin embargo, los motores de búsqueda cambian constantemente. Y los especialistas en SEO tienen que mantenerse al día. Pensemos qué queremos decir exactamente con esto.

Consideremos, por ejemplo, una búsqueda de la palabra clave: «SEO».

En su día, los resultados de la búsqueda se parecían a esto:

En ese momento (2011 aproximadamente) SEO.com ocupaba el tercer lugar en los resultados de búsqueda. También se puede observar que, aparte de la propia entrada de Google y la definición de Wikipedia, los demás resultados son todas empresas de SEO.

Hoy en día, los resultados son un poco diferentes para la misma búsqueda. Esto es lo que se ve por encima del pliegue:

Y esto es lo que se obtiene debajo del pliegue:

Google se dio cuenta de que cuando la gente busca el término «SEO», es más probable que haga clic en la información que en una lista de servicios. Así que, con el tiempo, el algoritmo cambió para incorporar este comportamiento, y ahora ofrece los tipos de resultados que cree que la palabra clave está pidiendo realmente.

Un especialista en SEO debe ser capaz de detectar estas tendencias, entender lo que significan y desarrollar estrategias que funcionen dentro de ellas.

Hacer el trabajo

Hay literalmente cientos de factores que contribuyen a su clasificación final. Además, puede ser difícil determinar qué tipo de tendencias puede asociar Google con las palabras clave elegidas.

El trabajo de un especialista en SEO no se limita a un par de ajustes en el sitio web y a unos cuantos enlaces repartidos por Internet. Por el contrario, el especialista tiene que estar atento, buscando constantemente tendencias como las mencionadas anteriormente y encontrando nuevas formas de maximizar el tráfico del sitio web.

(Y por «maximizar» no nos referimos sólo a aumentar las cifras. Nos referimos a encontrar personas que estén dispuestas a convertir y hacer negocios con usted).

Optimizar su sitio web para los motores de búsqueda implica ser consciente de estos factores y aplicar las estrategias adecuadas. Sin embargo, como los motores de búsqueda cambian, un SEO no puede confiar en las mismas actividades de siempre. El SEO moderno es mucho más que palabras clave y etiquetas meta.

Hay muchos factores que un especialista en SEO debe tratar, y eso significa que necesita una amplia gama de habilidades. Sin embargo, si tuviéramos que desglosar los aspectos básicos, se podría decir que un especialista debería entender

Por qué son importantes los enlaces

Qué se puede hacer en la página para ayudar a una página web a posicionarse

Qué se puede hacer fuera de la página para hacer que una página web se clasifique

Por qué el marketing de contenidos es fundamental para cualquier iniciativa de marketing online

Cómo aportan valor las redes sociales

La rutina diaria de alguien que trabaja en SEO podría incluir una combinación de cualquiera de estas actividades, lo que significa que un verdadero especialista tiene que tener un amplio conjunto de habilidades y estar dispuesto a aprender siempre más.

Aun así, ¿quieres saber más? Hable con un especialista. Estaremos encantados de ofrecerle más detalles.

(Nota del editor: Este post fue escrito originalmente por Ty Kilgore y publicado en marzo de 2011. Ha sido actualizado el 8 de febrero de 2017 para la precisión de los datos y la evolución del sector).

The post ¿Qué es un especialista en SEO? appeared first on SEO.com.