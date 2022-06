Revisión Immediata de Edge 2022 – ¿Es algún tipo de estafa o confiable?

Las compras de criptomonedas continúan acumulando vapor a medida que los inversores buscan nuevas vías para protegerse contra el aumento de la inflación. Si bien el comercio de criptomonedas puede ser lucrativo, también es muy riesgoso. Los robots de cripto comercio permiten a los inversores mantenerse al día con las oportunidades del mercado con poco o ningún trabajo.

En esta revisión de Immediate Edge, todos exploramos los detalles del robot comercial. Todos nosotros también exploramos las características, la tasa de ganancia reclamada, las tarifas, el procedimiento de configuración y más

Resumen de borde inmediato

Las revisiones de borde inmediatas enfatizan algunas de las características de la plataforma en particular, además de lo que los inversores aún pueden ganar al participar en el comercio en vivo. Aquí estará la plataforma Immediate Advantage de un vistazo:

Depósito mínimo $250 Duración del retiro 24 horas Ratio de victorias 99% Aplicación movil No Criptomonedas admitidas BTC, ETH, XRP, LTC

¿Qué es exactamente Immediate Edge?

Immediate Edge es un buen sistema de comercio automatizado que los inversores pueden usar para ganar dinero de forma pasiva en el mercado criptográfico en particular. La plataforma en particular es el gran sistema que funcionará utilizando procesos automáticos y programas automatizados.

Immediate Edge funciona con un algoritmo impulsado por IA que ayuda al dispositivo a detectar las mejores ofertas generadoras de ingresos y a predecir las fluctuaciones de los precios de las criptomonedas.

Debido a la naturaleza riesgosa del mercado criptográfico en particular, es difícil para los comerciantes mantenerse al día con los precios y posibilidades del mercado, lo que lleva a la reducción de fondos o incluso oportunidades para generar dinero.

Sin embargo, los inversores pueden seguir planificando el mercado con la plataforma de Ventaja inmediata, protegiendo las transacciones de los movimientos volátiles del mercado.

El sistema afirma pronosticar transacciones lucrativas simplemente hojeando una gran cantidad de información histórica que evalúa varias señales del mercado, gráficos y estadísticas. El procedimiento tiene como objetivo buscar un patrón en el movimiento de los precios de los recursos para crear operaciones con tasas de rentabilidad más altas.

Los inversores no necesitan tener conocimientos profesionales sobre los movimientos de los precios de las criptomonedas para poder utilizar el sistema porque el bot está colocado para operar junto con una entrada mínima a través del inversor, aparte de la inversión de sus fondos.

El software Immediate Edge garantiza otorgar a los comerciantes hasta el 90% de las ganancias de la inversión, aunque aún no se ha verificado la autenticidad de estas afirmaciones.

La plataforma inmediata particular comenzó en 2015 y afirma tener un permiso legítimo para operar en más de 150 países en todo el mundo.

Entonces, ¿cómo funciona exactamente Immediate Edge Function?

El mecanismo particular significativo asociado con la plataforma Immediate Edge es fácil. El robot automático Immediate Edge particular en el sistema podría ser activado en cualquier momento por parte del usuario. Una vez activado, el robot prueba el mercado con respecto a las posibilidades comerciales lucrativas que aumentan la cantidad principal del comerciante para cada operación.

Cuando el robot en particular detecta la buena operación, asegura la industria utilizando los fondos disponibles en la cuenta de Ventaja inmediata del inversionista en particular. El robot automático compra en el comercio y espera un buen momento adecuado para salir del mercado y garantizar altos rendimientos.

Después de cada sesión de inversión, el sistema indica que el programa de software calcula las ganancias de cada comerciante utilizando un sistema de pago incorporado.

Registrarse en la plataforma Immediate Edge será simple y sin tensiones. Los nuevos usuarios solo necesitan iniciar sesión en el sitio web y hacer clic en el botón «Registrarse». La siguiente fase es para proporcionar un nombre de usuario, dirección de correo electrónico actual, contraseña de seguridad única y número de teléfono que se convertirá en las cuentas.

Después de ingresar los detalles particulares requeridos, el sistema verifica la información provista antes de permitir que el inversionista use todas las funciones disponibles en Instant Edge.

Una vez que haya terminado de registrar una cuenta gratuita en Immediate Advantage, el siguiente paso es contabilizar su depósito mínimo asociado con $250. Este depósito mínimo puede ser el primer costo que obtendría si elige darle el giro a este bot. Ni siquiera puede ejecutar la cuenta de demostración sin haber creado primero un pago inicial.

Se pueden utilizar varias estrategias de pago para ayudar a realizar el pago inicial. La plataforma facilita transferencias bancarias, tarjetas de crédito/débito, Skrill y PayPal.

Después de generar el depósito, los clientes pueden realizar una prueba Edge instantánea para averiguar cómo funciona el segmento de inversión y familiarizarse con esto.

La plataforma brinda a los usuarios la oportunidad de estudiar cómo funciona el proceso comercial particular utilizando la función de inversión de demostración. Una vez que el inversionista en particular está contento y confía en el dispositivo, puede comenzar rápidamente a invertir en vivo. Operar en el sistema Immediate Edge en particular parece sencillo porque los inversores solo pueden establecer el límite de compra de stop-loss y activar el robot en particular.

¿Es Immediate Edge una estafa?

Es normal que el posible inversor pueda realizar una investigación detallada de prácticamente cualquier activo o programa antes de invertir. Los robots de Bitcoin son cero diferentes.

Por lo tanto, ¿definitivamente Immediate Edge es una nueva estafa? El programa busca incluir muchos detalles importantes sobre la cerradura. Su modelo de negocio consiste en escanear la industria en busca de oportunidades. Por lo general, la plataforma también establece asociarse con varios corredores que manejan el comercio, pero no los incluye en la lista.

Depósito mínimo de Immediate Edge

Por lo general, el depósito mínimo para el programa Immediate Edge es de $ 250, el nivel inicial razonable para que los inversores comiencen a obtener ganancias. Los compradores pueden duplicar o triplicar su propia inversión inicial, aunque es sensato comenzar con un capital mínimo y aumentar su equilibrio de margen.

Atención al cliente de Immediate Edge

Los estados de Immediate Edge brindan a los consumidores un servicio al consumidor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde pueden presentar problemas relacionados con el registro, el depósito e incluso los intercambios. El programa también afirma poder tener una opción de conversación en la que los consumidores pueden hablar con los representantes en prácticamente cualquier momento del día con la garantía de que se resolverán sus propios problemas. Si bien encontramos una página de contacto en el sitio web, tenemos dudas sobre su capacidad de respuesta e incluso si funciona o no todos los días.

Cómo utilizar Immediate Edge

Para empezar a usar la plataforma Immediate Edge, los nuevos usuarios pueden seguir esta sencilla guía paso a paso para registrarse y comenzar a invertir en la plataforma.

En la página de inicio, los nuevos usuarios descubrirán un formulario de registro. Se esperará información personal como su nombre, correo electrónico y variedad de móvil para este proceso. De acuerdo con algún tipo de modal que va a aparecer, la información proporcionada probablemente será refinada y entregada al distribuidor adecuado. Los usuarios terminarán siendo redirigidos a una página más si el proceso de registro en particular suele ser exitoso.

Verificación de llamadas telefónicas

Posterior a la finalización del procedimiento de registro, los nuevos usuarios deberán confirmar sus cuentas a través de una llamada telefónica. Una vez que se complete la verificación telefónica particular, el comerciante finalmente puede organizar sus cuentas.

Configurar tu cuenta

Los clientes pueden completar la configuración de su propia cuenta después de la confirmación de la llamada telefónica creando la contraseña que les permitirá iniciar sesión en la cuenta y completar otra información personal.

Fondos de depósito

La siguiente fase requiere que los clientes depositen una suma similar a su primera inversión. Para comenzar a operar en Instant Edge, debe realizar un pago inicial de $250. La transferencia por cable, Visa, Master card, Skrill y PayPal se encuentran entre los métodos de pago particulares reconocidos por Immediate Advantage. Los retiros pueden terminar realizándose de muchas maneras diferentes en Instant Edge.

El veredicto

Immediate Edge es una especie de algoritmo robusto que agrega tácticas complejas de negociación de acciones criptográficas. Todo el comercio de acciones se lleva a cabo sin intervención y el método es totalmente fácil de usar.

Spread Ledger Technology (DLT) se emplea para impulsar la técnica comercial. Los usuarios pueden seguir programando todos los pedidos en tiempo real al contar con esta tecnología. Con respecto a los codificadores, la página web instantánea de Edge está protegida simplemente por encriptación de grado militar. Aun así, los peligros del robo y la volatilidad aún existen después de operar con criptomonedas.

