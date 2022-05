¿Qué es la rinoplastia ultrasónica?

La estética nasal ultrasónica es una aplicación muy popular hoy en día. Esta operación, que se realiza en el Centro de Cirugía Estética Estenik de Ankara, tiene muchos detalles.

La rinoplastia ultrasónica es una de las nuevas terapias más populares en la cirugía estética nasal. es una nueva tecnología que permite que la operación sea mucho más eficiente. Con esta tecnología, la nariz, que se espera hacer antes del proceso, no decepciona después del mismo. Durante este proceso, se utiliza un dispositivo llamado «Piezetom». No molesta al paciente al aumentar la temperatura en la zona; Esta técnica basada en el tejido óseo facilita en gran medida el trabajo del cirujano estético.

Este método, que hace que el modelado de los huesos sea mucho más fácil que otros métodos, Como su nombre indica, funciona con ultrasonidos. El aparato, que funciona con ondas sonoras, cuando se aplica al hueso nasal, sólo rompe la nariz en milímetros.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA RINOPLASTIA ULTRASÓNICA?

La cirugía estética nasal ultrasónica tiene muchas ventajas. Los elementos que impiden la infección y la respiración del paciente después de la operación se reducen a tal punto que no son destruidos por este método. Debido a que el Piezetom es muy estrecho (milimétrico) en el área de aplicación, evita grandes fracturas en la nariz del paciente. Esto significa que no es necesario vagar con la nariz y los ojos magullados durante días.

Con la rinoplastia ultrasónica, puede evitar la cirugía nasal con un dolor mínimo y un proceso de curación rápido. Una de las razones por las que la operación es tan popular es que es fácil de realizar. Con este método, que facilita enormemente el trabajo de los cirujanos estéticos, se facilita enormemente la obtención de la nariz deseada.

¿CÓMO SE APLICA LA RINOPLASTIA ULTRASÓNICA?

La estética nasal ultrasónica se inicia con un diseño de nariz adecuado a los contornos faciales del paciente. Se determina una nariz que se adapte a la cara del paciente y que parezca natural al rostro, y se muestra la imagen de la nariz con Photoshop cuando se acuerda con el paciente. En la cirugía estética nasal, el proceso que da el resultado más cercano a la imagen que se le transfiere con Photoshop es el método estético nasal ultrasónico. Porque con Piezetom, no hay una larga línea rota en la nariz del paciente. Esto proporciona una aplicación mucho más fácil, lo que permite dar a la nariz la forma deseada. También ayuda a dar a la faja nasal un aspecto mucho más estético. Por este motivo, la rinoplastia ultrasónica se perfila como uno de los procedimientos más aplicados en la actualidad.

¿ES DOLOROSA LA CIRUGÍA DE RINOPLASTIA ULTRASÓNICA?

La cirugía estética nasal ultrasónica es uno de los métodos que reducen el sufrimiento del paciente y las complicaciones que puedan surgir después de la cirugía. Dado que las grandes fracturas en el hueso no traen en el campo y no infectan, el sangrado excesivo y el dolor no se espera después del procedimiento. Especialmente si tiene huesos delgados, la interferencia con los huesos se hará más fácil gracias al piezetom. Las cirugías estéticas nasales ultrasónicas se han generalizado en todo el mundo, ya que la probabilidad de que se produzcan daños en los tejidos blandos es muy baja.