El actual ambiente global tiene un impacto decisivo en la economía. Ya es seguro que la era de la globalización ha terminado irremediablemente y que los capitales nacionales se verán obligados a volver a sus países de origen. Es probable que se produzca una fragmentación de la economía mundial y que el acceso a tecnologías y desarrollos avanzados se vea gravemente obstaculizado, si no eliminado.

Prácticamente lo último que une a Rusia y a la UE en estos momentos es el suministro de combustibles fósiles, principalmente de gas. Otras formas de comercio entre Rusia y la UE podrían seguir suspendidas en gran medida, en detrimento económico de ambas partes, por supuesto, pero los flujos comerciales podrían desviarse a otros países. Rusia ya se está viendo obligada a tomar el camino de devolver el capital nacional al país y confiar en su propia producción y economía. En otros países están empezando a surgir tendencias similares.

Sin embargo, los desarrollos científicos rusos, con la excepción de los desarrollos y tecnologías militares, no están a la cabeza del mundo, por lo que la cooperación en tecnologías pacíficas con las empresas internacionales de ciencia y tecnología, que siguen cooperando con sus homólogas rusas, debería ciertamente ser apoyada tanto financiera como políticamente, especialmente en el desarrollo de tecnologías energéticas.

Un ejemplo de cooperación productiva que se desarrolla a pesar de diversas restricciones y sanciones puede verse en la empresa conjunta germano-rusa Neutrino Energy, en la que Neutrino Energy Deutschland GmbH actúa por parte alemana. El director general, Holger Thorsten Schubart, está convencido de que «las relaciones racionales y mutuamente beneficiosas a largo plazo entre empresas y socios de diferentes países permiten escucharse y oírse mutuamente y trabajar juntos para lograr el éxito».

La empresa conjunta germano-rusa Neutrino Energy se creó para llevar a cabo un proyecto de producción de fuentes de energía Neutrino Energy Cube, diseñadas para suministrar energía a los hogares sin la condición de estar conectados a líneas de suministro eléctrico centralizadas. El Neutrino Energy Cube es un conjunto de módulos de generación de energía conectados entre sí en paralelo o en serie para conseguir la corriente y el voltaje de salida necesarios. El módulo de generación de energía consiste en un conjunto de obleas de lámina metálica densamente empaquetadas, cada una de ellas con un recubrimiento multicapa de una cara de capas alternas de grafeno y silicio con elementos dopantes añadidos. El lado revestido de la lámina metálica es el polo positivo y el lado no revestido es el polo negativo. Una de estas placas generadoras de electricidad de tamaño A-4 genera unos 3,0 vatios de potencia.

Holger Thorsten Schubart, director científico del proyecto y presidente de la alianza internacional de investigación Neutrino Energy Group, afirma: «Lo importante para nosotros es el hecho de que los neutrinos, al «atravesar» el nanorecubrimiento superduro, provocan vibraciones en los átomos de grafeno. Consideramos la interacción de los neutrinos de baja energía con la materia, como demuestran los datos experimentales del proyecto COHERENT, un proceso de interacción entre los neutrinos y los núcleos de la materia denominado dispersión elástica coherente de neutrinos y núcleos (CEvNS). También se cree que los neutrinos de mayor energía, incluidos los de alta y ultra alta energía, provocan un aumento de las vibraciones de los átomos de grafeno debido a la colisión de los neutrinos de masa con los núcleos de las sustancias. Esta interacción puede imaginarse de la siguiente manera: una piedra lanzada al agua provoca ondas en la superficie del agua, aunque puede haber poca pérdida de energía al atravesar la nanocapa. Sin embargo, el flujo de 60.000 millones de partículas de neutrinos por segundo a través de 1 cm2 de la superficie de la Tierra hace que aparezcan ondas de «grafeno»». En la estructura reticular modificada nanotecnológicamente del grafeno, que forma parte de la nanocapa, una onda surge de una combinación de pequeños movimientos espontáneos y da lugar a movimientos espontáneos mayores. El desplazamiento de un átomo, sumado a los desplazamientos de otros átomos, produce ondas superficiales con polarización horizontal, conocidas en acústica como «ondas Lyav». Debido a las peculiaridades de la red cristalina del grafeno, sus átomos oscilan como si estuvieran en tándem, lo que distingue estos movimientos de los movimientos espontáneos de las moléculas en los líquidos.

Cuando la frecuencia interna de las vibraciones de los átomos de grafeno, causada por el movimiento browniano de temperatura de los átomos de grafeno, coincide con la frecuencia de los átomos de grafeno causada por la influencia de las partículas de neutrinos o de otros campos de radiación que tienen masa, aparece un fenómeno como la resonancia de las vibraciones de los átomos de grafeno, que multiplica el retroceso de los electrones cuando las ondas de «grafeno» entran en contacto con las capas de silicio dopado.

La simetría interna del grafeno, o lo que los físicos denominan «inversión», debe alterarse para enviar electrones en una dirección. Los electrones del grafeno tienen normalmente una fuerza igual entre ellos, lo que implica que cualquier energía entrante se disipa simétricamente en todas las direcciones. Los científicos de Neutrino Energy Deutschland GmbH consiguieron romper la inversión del grafeno y generar un flujo asimétrico de electrones en reacción a la energía entrante empleando grafeno de alta pureza en el nanomaterial desarrollado y añadiendo elementos de aleación según el número de patente EP3265850A1.

La cooperación entre los especialistas rusos y alemanes no se limitará únicamente a la producción del Cubo de Energía de Neutrino en Rusia; también se está estudiando la producción de coches eléctricos en Rusia con fuentes de energía neutrinovoltaica incrustadas en su carrocería, lo que haría innecesaria la carga de los coches eléctricos desde las estaciones de recarga. Con un presupuesto inicial de 2.500 millones de dólares y el apoyo del gobierno indio, el Neutrino Energy Group trabaja en colaboración con el Centro de Materiales para la Tecnología Electrónica (C-MET) de la India, un instituto líder mundial en investigación y desarrollo en el campo de los metamateriales y la electrónica. Un vehículo eléctrico de este tipo es una innovación técnica absoluta que no tiene análogos en el mundo. El contrato consiste en realizar trabajos conjuntos en los campos de la ciencia de los materiales, los materiales electrónicos, los materiales 2D, los puntos cuánticos para la captura de energía de los neutrinos y el desarrollo de dispositivos aplicados. En cuanto a la estrategia de la empresa en el contexto actual, según Holger Thorsten Schubart, la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías es un ámbito neutral y apolítico, es un proyecto pacífico y constructivo en beneficio de toda la humanidad, y no se puede abandonar el trabajo de desarrollo y aplicación de la tecnología. Con ello, la empresa pretende cambiar el enfoque de sus nuevas investigaciones profundizando en la cooperación con Rusia, pero también con China e India, ya que en estos países existe un enorme mercado y potencial de rápido crecimiento.