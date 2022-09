¿Cómo convirtió José Luis Galindo Sosa a Verimax en el mejor lugar de México para checar tu automóvil?

Comparte

Era el año 2006 y en el estado de Veracruz de donde es originario el empresario existía un auge en la construcción y obras en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán como no se había visto nunca, sin embargo, había escasez de los llamados camiones de volteo y José Luis vio ahí una oportunidad de negocios: proveer estos vehículos a los constructores independientes. Así que se informó del proceso de importación de estos camiones y posteriormente les agregaba cajas de volteo de 14 metros cúbicos que compraba en la ciudad de Alchichica Veracruz, el negocio iba muy bien pero estos tractocamiones modificados tienen un alto valor de mercado debido a sus características lo que hacía que muchas veces los compradores ofrecieran automóviles, camionetas o terrenos (entre otras cosas) para adquirir estos “tractos”, así que también había que vender esos automóviles, evidentemente que había que revisarlos a fondo, desde la papelería (facturas, tenencias, multas, etc.) hasta el número de serie y otras cosas, en ese momento José Luis se dio cuenta la cantidad de problemas que puede acarrear la compra o la venta de un automóvil pues uno de cada dos presentaba algún problema y en esos años no había ni siquiera la posibilidad de “checar” los autos en algún lugar y tener una certeza al 100% que estos autos estaban en regla.

El negocio de los “camiones de volteo” terminó cuándo el gobierno estatal empezó a atrasar pagos a los constructores y estos dejaron de adquirir los camiones, pero quedó la espinita sobre la problemática existente en la compra-venta vehicular, por lo que José Luis empezó a investigar y examinar opciones para crear un sistema eficiente, rápido y económico de checar los vehículos legalmente, basado en internet, que en 2010-2012 experimentaba un crecimiento exponencial impresionante.

Después de varios años en los que José Luis junto con su esposa Luz Elena Montoya Madrigal, examinaban las opciones para ir pensando en un sistema integral para realizar este chequeo vehicular, pero solamente podían dedicarle poco tiempo (debido a la empresa de marketing en redes sociales que manejan) y fueron juntando las piezas poco a poco para crear el sistema que llamaron VERIMAX, pero no fue sino hasta 2019 que pudieron dedicarse de lleno al proyecto, cambiando, renovando, usando nuevas ideas y tecnologías hasta que finalmente completaron la primera fase del producto e hicieron algo que nadie había hecho antes, que los usuarios pudieran realizar sus consultas por medio de la aplicación gratuita de whatsapp, evitando de esa manera descargar otra aplicación y que no “gastaran” datos al hacerlo, aparte que 95% de los mexicanos que tienen un teléfono inteligente usan esa aplicación.

Nos platicó José Luis que en efecto, existen otros servicios, aplicaciones y sitios web en los que se pueden conocer estos y otros datos, pero ninguno recaba tanta información en un mismo sitio como la plataforma que ellos manejan y mucho menos con la facilidad de hacerlo en la aplicación de whatsapp, el usuario, al realizar la consulta recibe un archivo PDF tanto en esa aplicación como en el correo registrado, este reporte cuenta con múltiples características de seguridad, el sistema que ellos diseñaron tiene dos versiones una gratuita que muestra datos esenciales del vehículo consultado y otra, que en breve ofrecerán: una versión de pago que contendrá todos los datos disponibles de cada unidad que circula en México, entre otras cosas: pedimentos aduanales, si la unidad es importada o nacional, si tiene adeudos con gobiernos o entidades financieras, casas de empeño o reportes de ciudadanos que han sido estafados en el proceso ce compra-venta incluidas las agencias de autos nuevos y seminuevos, todo esto con cadenas de seguridad y reportes 100% verificables en el sitio web de la plataforma.

A escasos seis meses de actividades la plataforma ha realizado más de 11,500 reportes y tiene más de 7,000 usuarios, muchos de ellos recurrentes. El esfuerzo que realizaron para hacer esta plataforma incluye inteligencia artificial y complicados algoritmos para descubrir duplicidad en placas, intervención de vehículos en delitos y muchas otras características que no estarán disponibles para el público en general. Actualmente están trabajando en una versión exclusiva para las fuerzas de seguridad nacionales y una versión para las agencias de inteligencia de USA.

Realmente es un gusto ver como emprendedores mexicanos le apuestan al desarrollo tecnológico en el país sin un solo apoyo de gobierno, como ellos mismos dijeron “solo queremos que el gobierno otorgue facilidades para poder desarrollar las ideas que muchos mexicanos tienen, que agilicen los trámites y eliminen regulaciones que ya son obsoletas y anacrónicas”.

Pueden visitar el sitio www.verimax.one en donde podrán realizar la consulta sin costo o agregar el número 5622030057 al WhatsApp y desde ahí probar esta maravilla tecnológica