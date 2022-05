Una ONG de Mijas se presentará a las elecciones municipales de 2023

De sus 10 puntos electorales destacan: la bonificación integra del IBI sobre la primera vivienda y la bonificación integra de la tasa de circulación para rentas inferiores a 18.000 euros anuales.

#SoydeMijas se define como la ONG de los Ciudadanos de Mijas y trabaja para participar en las elecciones de 2023 en el Municipio de Mijas. Uno de sus objetivos es el de romper con la hegemonía de los viejos y anticuados partidos políticos de España, y convertirse en una verdadera alternativa para sus conciudadanos.

La ONG propone un programa social que cuenta con 10 puntos claves, en los que dan cuenta de sus intenciones, objetivos, y de qué manera llevarán a cabo su trabajo. Para conocer más sobre ellos y todo lo que tienen que ofrecer para los Mijeños, continúa leyendo este artículo donde te adentraremos más en el tema.

Una ventaja de esta ONG es que está integrada exclusivamente por personas de Mijas, que viven allí, y saben qué es lo que los mijeños necesitan. A diferencia de otros partidos políticos que dependen de burocracias nacionales, los miembros de «Soy de Mijas» conocen este territorio, las necesidades de la gente, y las distintas posibilidades reales de mejora, para tampoco caer en metas imaginarias inalcanzables. Ellos saben cuáles son las capacidades que tienen para hacer un cambio real y efectivo en la sociedad de Mijas, y ya lo están haciendo desde su posición de ONG, aunque por supuesto si obtienen muchos concejales en las elecciones esto ayudará a que puedan cumplir con más objetivos.

Algo que guía a la propuesta social de esta ONG es buscar que se fomente nuevamente la igualdad entre los habitantes de Mijas. Este es un derecho básico que tenemos todas las personas simplemente por ser humanos, pero parece que en los últimos tiempos se ha olvidado, sobre todo en esta parte de Málaga. Desde la ONG tienen en foco los derechos de las personas, que se ejerza la meritocracia y lograr que el financiamiento del gobierno sea distribuido de manera justa y equitativa.

Dentro de sus acciones para llegar a una Mijas más igualitaria, se encuentra promover al sistema educativo en sus distintos niveles (tanto para niños pequeños como para los universitarios), garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a asistencia sanitaria de primer nivel, además de llevar a cabo una fiscalización justa. Para que esto sea posible, desde «Soy de Mijas» señalan que también debe haber un presupuesto anual del ayuntamiento que cuente con una distribución pareja de los recursos, sin olvidarse de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los 10 puntos centrales del Programa Electoral Mijas 2023 ( www.soydemijas.com ) son los siguientes:

El derecho a una vida digna La igualdad de oportunidades La defensa de la ciudadanía El cuidado de la ciudadanía Ayudas sociales para viviendas Cuidados y protección del medio ambiente Mejoras estructurales e impulso económico La construcción de un mirador de cristal La Figura de la Tercera Edad en Mijas Ocio y tiempo libre en Mijas

En el programa para muchos destaca el punto 9 que habla de la figura de la Tercera Edad en Mijas. Si bien los partidos políticos actuales son anticuados, esto no quiere decir que todos los adultos mayores adhieran a ellos, ni mucho menos que sean frenos para el crecimiento de la sociedad como se quiere hacer creer en algunos casos. Los adultos de la Tercera Edad son nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, ellos fueron quienes criaron a todos los mijeños, por lo que deben ser recompensados y no olvidados. «Soy de Mijas» es una de las pocas organizaciones que al llegar al poder no pierden de vista la gran labor de los adultos mayores, sino que buscan distintas maneras de incluirlos en sus proyectos y lograr que ellos también vivan en mejores condiciones, disfrutando de esta tierra a la que tanto le dieron durante años.

Otro eje importante se puede encontrar en el punto 6 sobre Cuidados y Protección del Medio Ambiente de Mijas, y aquí es donde volvemos a la juventud y al futuro de Mijas. No se podrá lograr una Mijas más igualitaria si se ignoran los derechos ambientales de las personas. Estos derechos refieren al hecho de que todas las personas merecen vivir en una región libre de contaminación, con un aire fresco y puro, con agua potable, y con la menor emisión de gases de CO2 posibles. Esto es un derecho a nivel mundial, pero es importante no olvidarse de luchar por él en Mijas. Por eso la ONG buscará distintas maneras de lograrlo, garantizando un mejor estilo de vida para todos los habitantes, y un mejor futuro para los niños y jóvenes mijeños.

La ONG subraya que la educación es una de las instituciones claves para lograr una Mijas más equitativa donde todas las personas tengan las mismas posibilidades de prosperar y vivir una vida digna. Lo central es que todas las personas, sin importar su raza, género, identidad nacional, orientación sexual, o edad, puedan acceder a un sistema educativo de gran calidad, cualquiera sea el nivel en que se encuentren. Para esto una de sus propuestas es destinar recursos a la educación, empezando por los jardines de infancia y continuando por los siguientes niveles hasta el universitario, logrando abarcar ampliamente a todo el universo de Estudiantes Mijeños (o extranjeros que vienen a estudiar en Mijas). Por supuesto para lograr este financiamiento también tienen propuestas donde especifican de dónde se obtendrá el dinero, para que no sea solo un objetivo abstracto y difícil de cumplir.

