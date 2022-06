Histórico: fármaco experimental remueve el cáncer en el 100% de pacientes

Los expertos del ensayo creen que es la primera vez que un tratamiento elimina completamente un cáncer en todos los pacientes.

8 de junio 2022.- Los investigadores afirman que todos los pacientes que participaron en un ensayo de un fármaco experimental han visto desaparecer su cáncer. Los expertos del ensayo creen que es la primera vez que todos los participantes de un ensayo han tenido un resultado satisfactorio.

Aunque el estudio era pequeño -12 personas han completado hasta ahora más de seis meses de tratamiento- los resultados han sido descritos como «notablemente eficaces» por quienes lo llevaron a cabo. Los resultados se publicaron el domingo en The New England Journal of Medicine.

En declaraciones al New York Times, uno de los autores del trabajo, el Dr. Luis Díaz, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, dijo que no conocía ningún otro estudio que eliminara el cáncer en todos los pacientes. Les dijo: «Creo que es la primera vez que ocurre esto en la historia del cáncer».

En el ensayo se administró a los pacientes, todos ellos con cáncer colorrectal, un tratamiento de seis meses con un fármaco llamado dostarlimab. Se les administró el fármaco cada tres semanas.

El tratamiento experimental de inmunoterapia dirigido en Nueva York funciona desenmascarando las células cancerosas. Esto permite que el sistema inmunitario del organismo las combata.

Cuando se examinó a los pacientes después del tratamiento, se comprobó que todos estaban en remisión. Según el artículo, los 12 tuvieron una «respuesta clínica completa, sin evidencia de tumor en la resonancia magnética». Ninguno de los pacientes ha necesitado más tratamiento.

En una editorial que acompañaba al artículo se destacaban los resultados como «un motivo de gran optimismo». Sin embargo, a pesar de los resultados, insistió en que aún no se podía hablar de cura.

Se llevarán a cabo más pruebas en otros pacientes con períodos de seguimiento más largos. Sin embargo, los investigadores añadieron que podría suponer un «primer atisbo de un cambio de tratamiento revolucionario».