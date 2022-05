Iniciativa de Morena pretende desmantelar el IECM: Nora Arias

La presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD), Nora Arias Contreras, anunció contundente que el Sol Azteca rechaza la iniciativa de Morena que busca desmantelar el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

A través de su cuenta de Twitter, la dirigente perredista sostuvo que la iniciativa del partido en el poder representa un atentado a la autonomía del organismo electoral capitalino.

“Representa un retroceso porque Morena aprobó desmantelar diversas áreas técnicas del Instituto como la de género. No lo permitiremos”, afirmó la ex delegada en Gustavo A. Madero y el ex diputada en la ALDF.