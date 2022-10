Concejal de Los Ángeles que renunció tras filtrarse comentario racista, también habría denostado a armenios y judíos

Comparte

En los mismos audios filtrados y publicados en Reddit en los que la ex presidenta del Ayuntamiento de Los Ángeles hacía comentarios racistas sobre los negros y los oaxaqueños, también hacía comentarios groseros sobre los judíos y los armenios.

Martínez dijo el martes que se tomaría una licencia del Concejo Municipal, dos días después de que saliera a la luz una grabación en la que se la escucha burlarse de algunos de sus colegas y hacer comentarios racistas. Martínez dimitió el lunes como presidenta del Consejo Municipal.

En la grabación revisada por el Times, se escucha a Martínez decir que los “judíos” -que significa judíos en español- “cortaron su trato con el sur de Los Ángeles”.

Martínez estaba respondiendo al ex presidente de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera, quien había concluido: “Estoy seguro de que Katz y su equipo tienen una agenda”, refiriéndose al ex asambleísta estatal Richard Katz.

Katz formó parte de la comisión de redistribución de distritos de la ciudad, compuesta por 21 miembros, que trabajó en los mapas de límites de los distritos del ayuntamiento. Fue designado por el concejal Bob Blumenfield.

“Van a joder a todos los demás”, dijo Martínez en la grabación.

El ex presidente de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera, y la ex presidenta del Ayuntamiento de Los Ángeles, Nury Martínez, hablan de políticos judíos y Martínez afirma que los ‘judíos’ van a “joder a todos los demás”

La conversación tuvo lugar en octubre de 2021 y también involucró a los concejales Kevin de León y Gil Cedillo. Estaban discutiendo los mapas que habían sido propuestos por la comisión de redistritación.

Herrera dimitió el lunes por la noche en medio de las reacciones a sus comentarios. Se han hecho múltiples llamamientos para que Martínez, Cedillo y De León dimitan también.

Martínez también se refirió al asambleísta Adrin Nazarian, de ascendencia armenia, y al concejal Paul Krekorian, el primer armenio-americano en ser elegido para un cargo público en Los Ángeles.

“Él también quiere que su hombre sea elegido”, dijo Martínez, refiriéndose a Krekorian. “Así que necesita un distrito en el que Adrin Nazarian pueda ganar. Eso es lo que quieren. Quieren asegurar, quieren estar tranquilos de que tienen, no un distrito armenio en el Valle, porque eso no existe, pero quieren que la mayor cantidad de armenios en ese distrito puedan jugar.”

Martínez añadió que no sabía si Nazarian podría ser elegida en un distrito “bastante blanco”

“Ahora, no creo que Adrin … salga elegido. Si un blanco, una mujer de negocios blanca de renombre estuviera en ese distrito … […seguiría siendo bastante blanco. Pero eso depende de ellos”, dijo. “Yo no… no voy a hacer ese trato con nadie porque no lo sé. No sé si puede ganar”.

Más adelante en la conversación, Martínez intentaba identificar a Areen Ibranossian, una ex jefa de personal de Krekorian que ahora es asesora principal de la campaña de Rick Caruso para la alcaldía. Alguien en la sala pregunta: “¿Cómo se llama? ¿Qué aspecto tiene?”. Dice que es “el tipo de la única ceja”.

“Me gusta”, dijo Martínez, añadiendo que está casado con una amiga suya.

Cuando Martínez no pudo recordar su apellido y le preguntó cuál era, Cedillo respondió: “Termina en i-a-n, te apuesto que sí”.

El martes, Nazarian pidió la dimisión de Martínez, Cedillo y De León.

“Los puntos de vista racistas y los enfoques para gobernar expresados por los concejales Martínez, Cedillo y De León representan todo lo que está mal en nuestro gobierno de la ciudad”, dijo en una declaración publicada en Facebook. “En un consejo cuyos miembros están llenos de primicias históricas, los prejuicios no deberían tener lugar en las conversaciones de liderazgo de nuestra comunidad. Este enfoque de la gobernanza sólo busca enfrentar a comunidades privadas de derechos y a menudo traumatizadas, en un momento de nuestra historia en el que la unidad no podría ser más crítica.”

El Comité Nacional Armenio de América Región Oeste condenó igualmente los comentarios de los concejales.

“Las declaraciones hechas por los individuos en cuestión no sólo traicionan su misión de servir a todas las personas, independientemente de su identidad, sino que demuestran explícitamente que no tienen ninguna consideración por las diversas comunidades de Los Ángeles”, dijo el grupo en un comunicado el martes. “Los comentarios racistas dirigidos a individuos y grupos de Los Ángeles son completamente inaceptables y reflejan un fracaso dramático y atroz”.

La organización también pidió una investigación sobre cómo se hizo y filtró la grabación, y dijo que el contexto de la conversación entre los políticos locales y el líder sindical plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de redistribución de distritos.

“Este proceso no debería verse empañado por la intervención ilegal de los políticos en reuniones a puerta cerrada celebradas fuera de la esfera pública”, decía el comunicado.

Martínez, De León, Cedillo y Herrera se disculparon el domingo por su papel en la conversación.

Martínez dijo en un comunicado en el que anunciaba su excedencia que las consecuencias de las grabaciones han sido “uno de los momentos más difíciles de mi vida”. También se disculpó con “los residentes del Distrito 6 del Consejo, mis colegas y la ciudad de Los Ángeles”.

En uno de los clips de audio filtrados, Martínez se refirió al joven hijo negro del concejal Mike Bonin como “parece changuito”, o “como un mono”, y dijo que Bonin manejaba a su hijo como si fuera un “accesorio”. En un momento dado, también llamó a Bonin “changuito”.

Martínez también se burló de los oaxaqueños, y dijo: “A la mierda ese tipo…. Está con los negros”, mientras hablaba del fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón.

Los comentarios de las grabaciones filtradas han provocado la indignación en toda la ciudad de Los Ángeles, con el alcalde Eric Garcetti, los candidatos a la alcaldía Karen Bass y Caruso, el senador Alex Padilla (demócrata por California) y numerosos miembros del Consejo de la Ciudad pidiendo la renuncia de Martínez.