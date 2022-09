Encuentran muertos a estudiantes que fueron levantados por Secretaría de Marina en Sonora

Comparte

La Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, en el norte de México, informó que Martín Antonio Soto Robles, de 23 años, y Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24, fueron encontrados muertos después de haber sido reportados como desaparecidos desde el 26 de agosto, tras su detención por la Marina mexicana.

Ambos estudiantes del municipio de Guaymas, en el norte de México, fueron denunciados como desaparecidos por sus familiares.

El último contacto antes de su desaparición fue con la madre del Sr. Ruiz, informándole de que miembros de la Marina mexicana los habían detenido.

Ante la falta de respuesta de las autoridades tras la desaparición de ambos estudiantes, amigos y familiares se movilizaron y realizaron bloqueos en las principales carreteras, exigiendo una respuesta inmediata del gobierno.

“¡Se los llevaron vivos, los queremos vivos!”, gritaban los manifestantes pidiendo el bienestar de los dos jóvenes desaparecidos.

Yahaira Ruiz, madre de Jesús Antonio, acusó a la Marina mexicana de la desaparición de su hijo y su amigo.

“Por favor, ayúdenme. ¿A dónde entregaron a mi hijo? Sólo le pido al señor gobernador que me escuche, que me ayude para que me devuelvan a mi hijo, que me digan a quién se lo entregaron y dónde lo dejaron. Hablé con mi hijo y me dijo que la Marina lo había detenido. Esa fue la última llamada que tuve. Cuando empecé a buscarlo, no pude encontrarlo”, dijo la Sra. Ruiz.

Hasta el momento, ni las autoridades locales ni el gobierno federal han compartido ninguna declaración sobre la presunta participación de las fuerzas armadas en la desaparición y el asesinato de los jóvenes.

La Marina mexicana tiene un historial de desapariciones de civiles en el norte de México.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018, 27 civiles fueron secuestrados por las fuerzas de la Marina mexicana, 12 de esos 27 fueron encontrados muertos.

Las investigaciones sobre estos secuestros parecen estar estancadas, ya que sólo 18 de los 30 marinos detenidos por su participación en el asesinato y la desaparición de civiles en 2018 siguen en prisión. Además, sólo tres de los 34 casos abiertos por la Procuraduría General de la República han sido procesados.

En las últimas semanas Sonora ha vivido una ola de violencia. En el primer semestre de 2022, las autoridades reportaron 1.058 homicidios.