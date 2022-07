Djokovic campeón; en su cara

Comparte

10 de julio 2022.- Este domingo no solo ganó Djokovic un torneo más, sino que escribió con letras de oro una de las historias más grandes de la historia del tenis y el deporte mundial.

A pesar de los embates, los señalamientos, las agresiones de países con matices fascistas, Djokovic se vuelve a levantar, y a sus 35 años de edad vuelve a ganar un torneo grande, el más importante del circuito, el séptimo Wimbledon en su cuenta personal, y el grand slam número 21 de su carrera.

Su rival, Giorgos Kyrgios, se ganó definitivamente su respeto, no solo por haber sido de los pocos que salieron en su defensa, cuando fue agredido y vetado por el gobierno de Australia, sino también porque hoy fue un rival digno de una final de grand slam, y quien incluso llegó a ponerse en ventaja tras ganar el primer set.

No obstante que ante Djokovic no hay margen para la descontración, y una vez que dejó al serbio entrar en ritmo, y Kyrgios se perdió del juego que estaba haciendo, cayendo así set tras set, hasta que en el cuarto, aunque se defendió hasta el tie break, finalmente el australiano sucumbió ante quien es posiblemente el mejor tenista de todos los tiempos.

Australia no lo dejó competir, en Estados Unidos también persiste la amenaza de que no será admitido si no se somete a la vacunación experimental (a pesar de que él ya tiene la -más efectiva- inmunidad natural), aún así él se sigue parando en los torneos donde no es vetado, y demostrando por qué es el número 1 del ranking mundial, y una de las epopeyas más grandes del deporte moderno.

Su actitud ante el sistema hegemónico, le ha valido también múltiples elogios más allá de cuestiones extra cancha, y a pesar de toda la presión que hay más allá, él se ha mantenido coherente y firme en sus convicciones, y manteniendo un nivel extraordinario, como el que tenía hace 14 años que ganó su primer grand slam.

Djokovic no solo ganó en el tenis, a pesar de los millones de la industra invertidos en denostar su imagen, salió una vez más como héroe, como uno de los más brillantes deportistas de los últimos tiempos.

Quizá sea el último torneo grande del tenis que disputa este año, a menos que los Estados Unidos cambien su política sanitaria, y permitan el acceso a personas con inmunidad natural, como sucede en la mayor parte del mundo libre.