AMLO critica cateo en casa de Alito; «no se debe humillar»

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, condenó el cateo llevado a cabo por la Fiscalía de Campeche en un inmueble perteneciente al exgobernador Alejandro Moreno, quien es actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador consideró que dicha acción judicial fue indigna y que vulnera la dignidad de las personas.

Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa de el presidente del PRI”, dijo.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, agregó.