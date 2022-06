Madruguete de Ebrard desde Jalisco

Comparte

20 de junio 2022.- En su visita de este fin de semana a Jalisco en el Encuentro de Diputados locales y Regidores, el Secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó sus aspiraciones por contender para ser presidente de México en la elección del 2024 por Morena.

‘Hubo mucha especulación, que si es un destape el evento del día de hoy, que cuál es el objetivo. A mi el Presidente López Obrador ya me destapó 5 veces en las mañaneras, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. No es un evento para decir lo que todos sabemos», dijo durante su anuncio llevado a cabo en Expo Guadalajara.

Ahí los asistentes, desde que lo recibieron a su llegada, no pararon de lanzar consignas afirmándolo como el próximo dirigente nacional, lanzando consignas como «Marcelo, amigo, la gente está contigo», y «Se ve, se siente, Marcelo presidente».

A partir de ahora, y luego de que también resuenen nombres como el de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, dijo que será necesario emprender el camino para llevar a cabo las encuestas necesarias que permitan elegir de manera interna al mejor perfil para la candidatura, aunque aseveró en entrevista que él es la mejor opción según los ejercicios del tipo que ya se han llevado a cabo.

En el evento nombró a la senadora por Guanajuato, Martha Lucía Micher, como la representante y organizadora del proceso.

«Vamos a caminar, vamos a recorrer toda la República Mexicana, todos los estados van a escuchar, como estamos escuchando hoy, los puntos, las propuestas, y después proponer y decir qué pensamos y por qué sobre el futuro.

Los personajes locales que figuraron en este evento fueron el dirigente de Morena en Jalisco, Favio Castellanos las y los diputados locales de este partido Tomas Vázquez Vigil, Chema Martínez, Óscar Vázquez Llamas, Claudia García, Yussara Canales, Ángela Gómez Ponce, Leticia Pérez, María Padilla Romo, y Enrique Velázquez del partido Hagamos.

También la senadora por Jalisco María Antonia Cárdenas, los alcaldes Sergio Chávez de Tonalá y Luis Alberto Michel de Puerto Vallarta, la regidora Candelaria Ochoa y los regidores Alberto Maldonado, Salvador Hernández y Alberto Uribe.