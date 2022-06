Líder de la Luz del Mundo, recibiría solo 16 años de cárcel por el abuso de niñas

El líder de la secta mexicana La Luz del Mundo se enfrenta a más de 16 años de cárcel en California cuando sea condenado el miércoles por abusar sexualmente de tres niñas que eran seguidoras.

Naasón Joaquín García, de 53 años, que es considerado el «apóstol» de Jesucristo por sus 5 millones de seguidores en todo el mundo, había luchado enérgicamente contra los cargos que incluían la violación de menores, hasta que aceptó abruptamente un acuerdo de culpabilidad en la víspera del juicio.

El líder de la iglesia La Luz del Mundo se declaró culpable el viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles de dos cargos de cópula oral forzada con menores y un cargo de acto lascivo con un niño de 15 años.

Los fiscales dijeron que utilizó su influencia espiritual para mantener relaciones sexuales con varias seguidoras y que contó con la ayuda de otros miembros de la iglesia que facilitaron los abusos.

La líder del grupo de jóvenes de la iglesia, Alondra Ocampo, que anteriormente se declaró culpable de abusar de las niñas, fue acusada de dirigir a las adolescentes con trajes escasos para que realizaran bailes «coquetos» para García. También realizó sesiones fotográficas con desnudos para García en las que las niñas se tocaban entre sí, según los cargos.

Ocampo dijo a las chicas que si rechazaban los deseos del «apóstol», iban en contra de Dios, según los cargos.

García les dijo a las chicas, después de que bailaran para él, que un rey podía tener amantes y que «un apóstol de Dios nunca puede ser juzgado por sus acciones», según los cargos contra él.

Ocampo estaba dispuesta a testificar contra él, dijo su abogado Fred Thiagarajah.

«Ella reclutó y preparó activamente a las niñas para él», dijo Thiagarajah. «Se dirigía a las chicas y las llevaba a su redil interno. Se encargaba de sexualizar a estas niñas y facilitar su abuso».

Estaba previsto que García fuera a juicio el lunes por 19 cargos que también incluían acusaciones de tráfico de personas para producir pornografía infantil. Un juez había desestimado cuatro cargos de extorsión y los aumentos de condena por grandes daños corporales por falta de pruebas.

Otra coacusada que era miembro de la iglesia, Susana Medina Oaxaca, de 27 años, se declaró culpable el viernes de un delito menor de agresión con resultado de lesiones graves.

Los abogados de la defensa habían dicho que los fiscales estaban operando bajo una teoría legal inverosímil de que García utilizó la coerción espiritual para el placer sexual.

«Es una fantasía aparentemente inventada de la nada», escribió el abogado defensor Alan Jackson en una presentación judicial.

Pero los fiscales dijeron que a las víctimas les lavó el cerebro García y sintieron que serían condenadas al ostracismo por la comunidad insular de la iglesia si no se sometían a sus deseos. Al rechazar una moción de la defensa para desestimar el caso, el juez dijo que García utilizaba la religión como «esposas invisibles» para explotar a sus víctimas.

El abuelo de García fundó la iglesia cristiana fundamentalista de Guadalajara -conocida por su nombre en inglés, The Light of the World- en 1926.

García tomó el relevo como «apóstol» tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores, en 2014.

Flores también fue objeto de acusaciones de abuso sexual de menores en 1997, pero las autoridades de México nunca presentaron cargos penales.

La iglesia ha tratado de cultivar una imagen de respeto a la ley y de trabajo duro en México, donde cuenta con unos 1,8 millones de seguidores. Sus miembros masculinos prefieren los trajes y el pelo corto, y las mujeres llevan velos que cubren su cabello y vestidos modestos. En Estados Unidos hay cerca de un millón de miembros.

Con información de AP