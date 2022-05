Investigan 21 presuntos casos de hepatitis infantil aguda en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, informó que hasta el momento están en estudio 21 casos de hepatitis aguda infantil.

En la conferencia matutina llevada a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, López-Gatell Ramírez refirió que hasta el momento los datos indica que dicha hepatitis aguda infantil no se trata de una enfermedad de rápida propagación.

“La hepatitis de las que estamos hablando, de la que la OMS emitió alerta desde hace un mes, es una hepatitis desconocida. Hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa”, dijo

Estamos en estudio de 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer, pero una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, que no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a comprender cuál es la causa. No es un patrón de propagación y no parecer ser una enfermedad que tenga esas características”, agregó.

El funcionario de Salud federal apuntó que estarán analizando dicha situación diariamente, pero de momento no hay ninguna acción que la población pudiera emprender de manera específica dado que la causa de esta hepatitis no es conocida.