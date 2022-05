Régimen israelí asesina a periodista palestina Shireen Abu Akleh

La madrugada del 11 de mayo, fuerzas de ocupación del Estado de Israel asesinaron a la reportera de Al-Jazeera Shireen Abu Akleh, quien se encontraba cubriendo una incursión del Ejército en la ciudad de Jenin, ubicada al norte del territorio de Cisjordania, parte de Palestina, pero bajo dominio israelí de facto.

La periodista palestina falleció después de que una bala le alcanzara en la cabeza, mientras que otro compañero periodista, fue herido con una bala en la espalda y su condición es estable, según el Ministerio de Salud palestino.

El productor de la cadena, Ali Al Samudi, que también fue “atacado al ser disparado por la espalda durante la cobertura y ahora se encuentra siendo tratado”, dijo el medio, sin dar más detalles sobre su estado de salud.

El productor dijo que no había palestinos armados en la zona cuando su compañera murió.

Un fotógrafo de la AFP en el lugar confirmó que Abu Akleh y su compañero vestían chalecos de prensa cuando empezaron los disparos.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), reportó Al Jazeera, aseguró que presentará el caso de Abu Akleh frente a la Corte Penal Internacional. “Otra vez periodistas, vistiendo chalecos de prensa, claramente identificados, fueron atacados por tiradores israelíes”, señaló la Federación en un comunicado.

Al Jazeera pidió a la comunidad internacional responsabilizar a Israel por la muerte «intencional» de la periodista.

«En un asesinato flagrante que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a sangre fría a la corresponsal de Al Jazeera» en los territorios palestinos», indicó la televisión.

El ejército israelí confirmó que realizó un operativo la mañana del miércoles en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, pero negó haber disparado a periodistas.

El ejército de ocupación aseguró que hubo un intercambio de tiros entre sospechosos y las fuerzas de seguridad, y que está «investigando el hecho y viendo la posibilidad de que los periodistas fueran atacados por palestinos armados».

La organización israelí de derechos humanos B’Tselem desmiente la versión oficial israelí

This morning, B’Tselem’s field researcher in Jenin documented the exact locations in which the Palestinian gunman depicted in a video distributed by the Israeli army, fired, as well as the exact location in which Journalist Shireen Abu Akleh was killed. pic.twitter.com/6VbEJJuF7z

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) May 11, 2022