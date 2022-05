Encuentran pertenencias de Debanhi escondidas en Condominios Constitución de Monterrey

Una identificación de Debanhi Escobar fue hallada entre los arbustos de una jardinera de los edificios 15 y 16 de los Condominios Constitución en Monterrey.

La credencial es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el nombre de la joven, fue hallada junto con un reloj de pulsera y una cadena.

Vecinos del edificio 15 realizaron el hallazgo, al sacar a pasear a su perro.

«Él se encuentra algo ahí atorado y empezaron a encontrar muchísimas cosas, encuentra algo atorado, lo saca, me empieza a gritar, yo estaba preparando los lonches para el trabajo, ya viene corriendo, me trae la tarjeta y me dice mira, lo que encontré. Yo le dije inmediatamente, déjalo dónde está, agarre mi celular corro y le mando un WhatsApp al grupo que tenemos de los condominios de la policía, inmediatamente al policía que le mandó el mensaje, que se encontraron las cosas de Debanhi aquí en las jardineras y se aproxima la unidad estaba aquí luego, luego», dijo Valeria, pareja del hombre que realizó el hallazgo.