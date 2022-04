México desmantela unidad antinarcóticos que cooperaba con la DEA

México ha disuelto una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA) para hacer frente al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un importante golpe a la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El grupo era una de las Unidades Sensibles de Investigación (SIU) que operan en una quincena de países y que las autoridades estadounidenses consideran inestimables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo. Las unidades son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 agentes de la unidad policial SIU estaban considerados como muchos de los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín «El Chapo» Guzmán, entonces jefe del poderoso cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de estupefacientes, y dificultar la captura y persecución de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido cerrada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que declinó ser nombrado por no estar autorizado a hablar del tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre de la unidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de México no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA declinó hacer comentarios. El cierre de la unidad no se había informado antes. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

«La estrangularon», dijo el agente, refiriéndose a la unidad. «Hace añicos los puentes que pasamos décadas tendiendo».

El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento de las sobredosis que el año pasado provocó más de 100.000 muertes, en su mayoría relacionadas con una nueva ola de drogas sintéticas producidas por los cárteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, era el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México las pistas sobre los envíos de drogas y las pistas obtenidas en suelo estadounidense.

La DEA enviaba a los nuevos mexicanos a sus modernas instalaciones de Quantico (Virginia) para formarlos en las últimas técnicas de vigilancia y control policial. Los funcionarios estadounidenses también los investigaban, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la UEI, con sede en la Procuraduría General de la República e independiente del gobierno de López Obrador, sigue operando.

Para Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la UEI y el freno de López Obrador a la cooperación en materia de seguridad perjudicarán a ambos países.

«Significará más drogas que van a Estados Unidos y más violencia en México», dijo.

UN TIRO EN EL PIE

El cierre de la UEI es el último ejemplo de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió revisar la política de seguridad del país.

Enfadado por el creciente derramamiento de sangre que achacó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, López Obrador buscó implementar un estilo policial menos confrontativo y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas fundamentales de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.

El presidente también dificultó la actuación de los agentes de seguridad extranjeros dentro de México, reprendiendo a la DEA por su modus operandi, que, según él, equivale a pisotear la soberanía de México.

En privado, los funcionarios estadounidenses dicen que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes desde América Latina -una prioridad para Washington- les deja con una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en materia de seguridad.

Aunque la reputación de la UEI se vio dañada cuando su antiguo jefe, Iván Reyes Arzate, fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar pistas a una banda de narcotraficantes, la unidad era considerada vital por los funcionarios de la DEA que necesitaban a los agentes mexicanos para ayudar en sus investigaciones en el país.

Las alarmas sobre el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando López Obrador puso en cuarentena a la Policía Federal -dentro de la cual estaba la UIS- para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde los agentes de la SIU interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México cayó en picado en octubre de 2020, cuando funcionarios de seguridad estadounidenses detuvieron en Los Ángeles al ex ministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cártel de la droga.

Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, alegando consideraciones «sensibles» de política exterior, pero López Obrador acusó a la DEA de tener «poco profesionalismo» y de fabricar pruebas en el caso.

En diciembre de 2020, el gobierno de López Obrador despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios mexicanos a escribir

En diciembre de 2020, el gobierno de López Obrador despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios mexicanos a escribir informes sobre las interacciones con los agentes de seguridad del extranjero.

«Ese fue el clavo en el ataúd», dijo el agente de la DEA. Meses después, la UEI fue clausurada.

Según el agente de la DEA, cuando se cerró formalmente la unidad ya llevaba tiempo sin funcionar, ya que la Guardia Nacional de México dio prioridad a la disuasión de la violencia sobre las investigaciones de los cárteles de la droga.

Pero con más de 33.000 homicidios registrados en México el año pasado, Vigil, el ex agente de la DEA, dijo que cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos no tiene sentido.

«México se está disparando en el pie», dijo.

Con información de Reuters