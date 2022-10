Hungría podría sabotear el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN

Comparte

Suecia y Finlandia, tan cerca de convertirse en miembros de pleno derecho de la OTAN, temen que Hungría pueda bloquear sus candidaturas después de que esta nación haya retrasado inexplicablemente el debate sobre la cuestión.

Eslovaquia ha aprobado la candidatura de Finlandia y Suecia a la OTAN. Un total de 17 naciones han ratificado los protocolos de ascenso a la OTAN de Finlandia y Suecia. Canadá, Dinamarca y Gran Bretaña fueron los primeros en ratificar el ingreso de los países escandinavos en la OTAN.

Suecia y Finlandia están a punto de firmar el protocolo de ascenso a la OTAN. Estas naciones, históricamente neutrales, fueron invitadas formalmente a ingresar en la OTAN después de que Turquía retirara su objeción.

Finlandia solicitó oficialmente el ingreso en la OTAN hace semanas. Rusia amenazó con cortar el suministro de electricidad a Finlandia cuando ésta amenazó con ingresar en la OTAN.

Suecia tiene previsto solicitar el ingreso en la OTAN a mediados de mayo. Los dirigentes finlandeses también han confirmado su apoyo al ingreso en la OTAN. El mes pasado, Rusia advirtió que desplegaría misiles nucleares si Finlandia y Suecia entraban en la OTAN. Rusia trasladó sistemas de armamento pesado a la frontera de Finlandia apenas unas horas después de advertirle que no entrara en la OTAN.

Rusia ha enviado a sus infames mercenarios neonazis a Ucrania, desmintiendo su afirmación de estar “desnazificando” el país. Esto, entre otras cosas, hizo que Japón se uniera al creciente número de países que condenan los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. A medida que los rusos se retiran de las ciudades ucranianas, cada vez aparecen más civiles inocentes muertos. El Presidente ucraniano Zelensky sigue luchando por la paz, pero ha señalado que las atrocidades rusas complican las conversaciones de paz.

Según la Unión Europea, las tropas rusas mataron a 300 civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Por ello, Estados Unidos está estudiando nuevas sanciones contra Rusia.

Biden ha condenado a Putin en términos duros y personales, diciendo: “Por Dios, este hombre no puede seguir en el poder”. Sin embargo, subrayó que no está condenando al pueblo ruso. El Kremlin contraatacó diciendo que Biden no tiene autoridad para decidir quién está en el poder en Rusia.

Estados Unidos ha declarado formalmente que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra en Ucrania.

El Reino Unido dice que hay pruebas sólidas de que Putin es responsable de crímenes de guerra en Ucrania. El Senado de Estados Unidos ha condenado a Vladimir Putin como criminal de guerra.

La OTAN ha reunido 30.000 soldados y 50 buques de guerra en Noruega en medio de las crecientes tensiones en la región.

El Congreso ha aprobado un paquete de ayuda masiva de 13.600 millones de dólares para Ucrania. El Reino Unido y Estados Unidos prohíben las importaciones de petróleo ruso. Aumentan las presiones para que Coca-Cola y McDonald’s se retiren de Rusia, mientras que empresas de videojuegos como Ubisoft, Blizzard y EA. Visa y Mastercard han dejado de operar en Rusia. A principios de esta semana, Anonymous ha hackeado la agencia espacial rusa, el Instituto de Investigación Espacial (IKI), y ha filtrado los archivos. El grupo de piratas informáticos también amenazó con continuar sus operaciones a menos que Rusia abandone Ucrania. La presión está aumentando desde todos los lados. Un oligarca ruso ha puesto una recompensa de un millón de dólares por Putin, lo que indica un cambio masivo en los sentimientos de Rusia.

Según un informe de la inteligencia ucraniana, Putin está “furioso” porque la invasión de Ucrania no ha sido “fácil”. Funcionarios estadounidenses también han informado de que Putin está arremetiendo contra su círculo íntimo por su frustración.

La comunidad internacional está enviando a Rusia miles de armas y unidades de munición mientras Rusia intensifica sus ataques. Ayer, el presidente de Ucrania rechazó una oferta de evacuación del gobierno de Estados Unidos. “La lucha está aquí; necesito munición, no que me lleven”, dijo Zelensky.

El presidente Biden utilizó la palabra “invasión” al describir los recientes movimientos militares rusos, lo que indica una intensificación del conflicto. Los líderes occidentales anunciaron rápidamente una serie de sanciones contra Rusia, mientras que el gobierno ucraniano ha comenzado a reclutar reservistas de entre 18 y 60 años.

El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado la entrada de tropas en las regiones separatistas ucranianas, Putin justificó la medida citando supuestos ataques ucranianos a Rusia, lo que según Kiev es una falacia total.

La inteligencia estadounidense sugirió que los comandantes rusos tenían órdenes de invadir Ucrania a principios de esta semana. La semana pasada, Biden dijo que ahora está convencido de que Putin invadirá Ucrania, pero aun así deja la puerta abierta a la diplomacia.

Los militares rusos están realizando simulacros cerca de Ucrania y dicen que las conversaciones con Estados Unidos están “por los suelos”.

Las compañías de seguros internacionales ya no cubrirán los vuelos que atraviesen el espacio aéreo ucraniano, lo que significa que los vuelos que lo hagan serán suspendidos o cancelados.

Estados Unidos está evacuando a la mayor parte del personal de su embajada en Ucrania por temor a una inminente invasión rusa. Nuevos datos de inteligencia sugieren que Rusia está preparada para invadir Ucrania antes de que terminen los Juegos Olímpicos. Supuestamente, los servicios de inteligencia dieron con un plan detallado para la invasión rusa de Ucrania el 16 de febrero. Estados Unidos ha enviado 3.000 soldados más a Polonia.