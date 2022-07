Los videos que vuelven a hacer tendencia a Hunter Biden

11 de julio 2022.- Hunter Biden, hijo de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha vuelto a ser viral en redes sociales, particularmente por un video donde se le observa pesando drogas y con prostitutas.

El periodista Benny Johnson, publicó en Twitter un fragmento de video donde se puede ver al hijo del mandatario estadounidense pesando gramos de crack, mientras fuma y habla con su acompañante femenina, quien podría ser una trabajadora sexual.

Hunter Biden arguing with a hooker about how much crack he has pic.twitter.com/LFgbYeBw5c

Documentos, textos y vídeos obtenidos por DailyMail.com muestran que Hunter Biden gastó al menos 30.000 dólares en acompañantes en un periodo de cinco meses.

Hunter extendió cheques a una mujer ucraniana llamada Ekaterina Moreva que aparecía en los informes de alerta roja de los bancos por actividad sospechosa, según revelan los documentos.

Un Informe de Actividades Sospechosas (SAR) presentado por JPMorgan Chase señalaba las transacciones relacionadas con Moreva después de que ésta recibiera decenas de miles de dólares de la empresa de Hunter.

I’m trying to figure out why mainstream media hasn’t reported on Hunter Biden’s laptop. If this was Donald Trump Jr. it would be in the news cycle on repeat.pic.twitter.com/ounpED8jLt

— Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) July 11, 2022