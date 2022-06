Concluyen que sobrepeso, causó accidente mortal de adolescente en juego mecánico en Orlando. Video

El adolescente de 14 años que murió en marzo pasado al salir disparado de una torre de caída libre en un parque de atracciones de Orlando, en el centro de (Florida), pesaba casi 45 kilos por encima del peso permitido para acceder, reveló este lunes la autopsia, informaron medios locales.

Tyre Sampson, natural de Misuri, murió tras precipitarse al vacío el pasado 25 de marzo desde la atracción Orlando Free Fall, una torre de 131 metros de altura con una caída libre de más de 120 km/h ubicada en el ICON Park, del distrito turístico de Orlando.

La autopsia practicada al cadáver reveló que Sampson pesaba 173 kilos y medía algo más de 1,83 metros de altura, cuando el manual de instrucciones y uso del fabricante de la atracción, Funtime Thrill Rides, indica que el máximo peso permitido para subir a esta es de 130 kilogramos, recogió el canal local WKMG TV.

This is the video of the 14 year old boy Falling from the Free Fall Ride in Icon Park Orlando 😢 pic.twitter.com/q2ykdIWonG

