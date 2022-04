Las fotos del rescate de ballena más asombroso de los últimos tiempos

20 de abril 2022.- En la provincia de Xiangshan, China, pescadores locales realizaron el rescate de una ballena Cachalote de enormes dimensiones, en lo que representa uno de los rescates más grandes en su tipo, y que además fue registrado a detalle, en las más de 20 horas que duró el proceso.

Rescuers put a "safety plug" on the whale. When the sea rises at night, it will rely on this rope to pull the whales out of the grounding. [Video by He Zizhao/for Xiangshan Media Center] pic.twitter.com/nGbWwnjotk — Insight Xiangshan💯 (@IXiangshan) April 20, 2022

Entre unos 200 pescadores, habitantes y rescatistas, lograron mantener con vida a la ballena de unas 70 toneladas, manteniéndola constantemente hidratada con agua y arena de la playa.

Tras varias horas de trabajos de rescate, con ayuda de redes y cinco barcos lograron irla arrastrando gradualmente hacia el mar, donde poco a poco logró reincorporarse, hasta conseguir finalmente su liberación.

A whale ran aground in Xiangshan, Zhejiang Province. Local fishermen and boats are carrying out emergency rescue. At present, the sea water has ebbed, making rescue more difficult. I hope the whales return to the sea safely. pic.twitter.com/MlLb3ttUNU — Xizi (@ZhejiangToday) April 19, 2022

Durante el proceso, se registró desde varios ángulos el rescate, incluidos los aparentes saludos finales de gratitud del cetáceo.