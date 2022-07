‘’Colorin Colorado’’ Lo nuevo de La Beba Sajori

Comparte

La Beba Sajori no se detiene y le mete duro en el estudio y a las cámaras.

Recién el 27 de mayo, Less Sajori nos deleito con su sencillo ‘’Pretendientes’’ el cual consiguió más de 12k de reproducciones en YouTube, miles de streaming en la plataforma Spotify así como el ingreso a 3 listas de la misma plataforma. Y es hoy en este mes de julio que Less nos presenta su última producción audiovisual que lleva por título ‘’Colorin Colorado’’, siempre de la mano de la productora colombiana BR Music y ahora fusionando los ritmos tropicales, el inconfundible bajo de cumbia con los beats característicos del reggaeton, La Beba Sajori se mantiene fiel a su estilo que la caracteriza regalandonos una lírica que invita a la mujer al empoderamiento femenini y a mantener relaciones de pareja que le permitan desarrollarse como mujer y no que la limiten a un estereotipo machista.

Un videoclip divertido

Aunque siempre contándonos una historia como es característico de los videoclips de Less Sajori para que el mensaje llegue a sus espectadores y se entienda, con ‘’Colorin Colorado’’ La Beba Sajori nos regala un poco de diversión en este corte, con más dinamismo en las tomas y siendo un tanto más irreverente en la forma de transmitir el mensaje, así ha catalogado el tema de ‘’Colorin Colorado’’ la prensa de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Colombia y México.

Esto no para aquí, Less Sajori ya que se encuentra trabajando en su próxima producción, la cual según palabras de la misma cantante promete ser diferente a lo que hemos visto hasta hoy. ‘’Siempre me pidieron mis seguidores que hiciera algo de perreo mas intenso, así que con este tema que se viene ‘’traviesa’’ espero poder cumplir sus expectativas’’.

Este tema según la intérprete de ‘’Pretendientes’’ podrá ser disfrutado en todas las plataformas streaming el 11 de septiembre del presente año.

