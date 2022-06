Ezra Miller investigado por agredir y ofrecer drogas a una menor de edad

Comparte

La cascada de problemas legales ha continuado hoy para el actor judío Ezra Miller, de 29 años, ya que los padres de una joven de 18 años llamada Tokata Iron Eyes han presentado una documentación solicitando a un juez que emita una orden de protección contra el actor en nombre de su hija.

«Ezra utiliza la violencia, la intimidación, la amenaza de violencia, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para dominar a la joven adolescente Tokata», dice la solicitud, obtenida por varios medios.

Los padres de la joven de 18 años alegan que ambos se conocieron en la reserva de Standing Rock, en Dakota del Norte, cuando su hijo tenía sólo 12 años. Los padres alegan que Miller dio a Tokata alcohol y drogas, y que llevó al niño en avión a Londres y a lugares como Vermont, Nueva York, California y Hawai.

Fue en Hawai donde Miller fue detenido dos veces a principios de este año, una por un altercado en un bar y otra por agresión en segundo grado.

The Flash llega a los cines el 23 de junio de 2023. Miller también apareció en Fantastic Beasts and Where to Find Them de Warner Bros, pero no está vinculado a la franquicia en adelante.

Se ha fijado una audiencia el próximo mes para tratar la presentación de los padres.