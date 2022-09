El último partido de Serena

Comparte

3 de septiembre 2022.- La legendaria carrera tenística de Serena Williams ha llegado probablemente a su fin tras caer ante la australiana Ajla Tomljanović en la tercera ronda del US Open en el estadio Arthur Ashe de Flushing, Nueva York.

La 23 veces campeona de Grand Slam en individuales deja una marca indeleble, no sólo en el tenis, sino en todo el deporte.

Tomljanović, que ganó el partido de más de tres horas por 7-5 6-7(4) 6-1, avanza por primera vez a los octavos de final del US Open.

En una entrevista en la cancha después del partido, se le preguntó a Williams si reconsideraría su evolución lejos del tenis, como ella misma ha dicho.

“No lo creo, pero nunca se sabe”, dijo.

En una entrevista feliz y llena de lágrimas, dio las gracias a sus padres, a los que dijo estar muy agradecida porque ellos empezaron todo.

Y dio crédito a su hermana mayor, Venus Williams, por su éxito.

“No sería Serena si no existiera Venus”, dijo. “Ella es la única razón por la que Serena Williams ha existido”.

Tomljanović dijo que lo sentía porque “amo a Serena tanto como ustedes”.

“Lo que ella ha hecho por mí, por el deporte del tenis, es increíble”, dijo en su entrevista en la pista. “Nunca pensé que tendría la oportunidad de jugar contra ella en su último partido cuando recuerdo haberla visto de niña en todas esas finales, así que este es un momento surrealista para mí”.

A Tomljanović se le preguntó cómo manejó la ocasión de estar en este ambiente eléctrico en el estadio Arthur Ashe.

“Simplemente pensé que me ganaría, ya sabes”, dijo Tomljanović. “La presión no estaba en mí. Ella es Serena. No pensé que yo… incluso hasta el último punto sabía que ella está en una muy buena posición para ganar incluso cuando está abajo 5-1. No sé cuántos puntos de partido necesitaba para rematar, pero así es ella. Es la mejor de todos los tiempos, y punto”.

Tras su improbable victoria en segunda ronda sobre Anett Kontaveit, Serena Williams, de 40 años, resumió mejor que nadie su sorprendente actuación en el US Open.

“Sólo soy Serena”, dijo con naturalidad, una frase que sin duda pasará a la historia como una de las más memorables del deporte.

Esa capacidad de encontrar otra marcha y de profundizar en los momentos más difíciles ha sido la base del éxito sostenido de Williams durante más de 20 años en el Tour.

El viernes mostró la misma garra y tenacidad cuando la número 46 del mundo, Tomljanović, estaba en la cima de su juego.

“He estado abajo antes”, dijo Williams a los periodistas después del partido. “He estado abajo, como, 5-1 creo antes y volver. Realmente no me rindo”.

Williams, posiblemente la mejor jugadora de tenis de la historia, luchó contra cinco puntos de partido antes de que un tiro en la red acabara con él.

“Lo intenté”, dijo Williams. “Ajla simplemente jugó un poco mejor”.

El público de 23.859 personas que asistió a la sesión nocturna en el estadio Arthur Ashe trató de llevar a Williams a otra victoria, pero en esta noche, la ganadora de 847 partidos en su carrera y 73 títulos fue la segunda mejor.

Teniendo en cuenta su estado de forma al llegar al US Open -sólo una victoria desde que regresó al circuito en junio tras un año de baja por lesión- era justo suponer que el partido de la primera ronda de Williams contra Danka Kovinic sería poco más que una emotiva despedida del tenis para la campeona de 23 Grand Slams.

Pero siendo “sólo Serena”, Williams produjo con mucho su mejor tenis de la temporada para despachar consumadamente a Kovinic y prolongar su último baile en Nueva York por un par de días.

Entonces llegó Kontaveit, la número 2 del mundo y una de las jugadoras más duras del Tour. La estonia supondría una prueba mucho más dura que Kovinic y, sin duda, Williams acudió a su partido como la gran perjudicada.

Seguramente, después de dos brillantes décadas en la cima, aquí es donde la carrera de Williams llegaría a su fin. Por supuesto, no fue así. Ella es, después de todo, “sólo Serena”.

En su victoria a tres sets sobre Kontaveit, Williams elevó su nivel de tenis a un lugar que muchos pensaron que ya no podría alcanzar. La precisión y la potencia en su ampliamente temido servicio parecen haber regresado, al igual que su velocidad en la pista.

Tomljanović alcanzó el mejor puesto de su carrera, el 38, esta temporada y ha cosechado algunos éxitos notables en 2022, como los cuartos de final en Wimbledon y el reciente Abierto de Cincinnati.

El viernes se mostró firme al cometer sólo 30 errores no forzados, frente a los 51 de Williams.

Se enfrentará a la rusa Liudmila Samsonova en octavos de final. Samsonova derrotó a la serbia Aleksandra Krunic por 6-3 y 6-3.