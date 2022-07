Rybakina, la rusa que esquivó las sanciones, campeona de Wimbledon

Comparte

Elena Rybakina ganó el sábado la final individual femenina de Wimbledon, consiguiendo así su primer título de Grand Slam. La deportista nacida en Rusia, se cambió a la federación de Kazajistán, para poder evitar las sanciones contra deportistas rusos y continuar así en el circuito internacional.

Rybakina venció a la número 3 del mundo, Ons Jabeur, en tres sets, remontando un set en contra para ganar 3-6 6-2 6-2.

La jugadora de 23 años, que participaba en su primera final de un Grand Slam, comenzó lentamente, pero poco a poco fue encontrando su ritmo y su potente servicio para superar a Jabeur.

Rybakina, nacida en Rusia pero que representa a Kazajistán desde 2018, fue la finalista femenina más joven en Wimbledon desde 2015, cuando Garbine Muguruza tenía 21 años.

Pero al final de un apasionante encuentro, Rybakina levantó el plato de Venus Rosewater en lo alto al ser nombrada campeona de Wimbledon por primera vez.

En su entrevista posterior en la pista, la primera emoción de Rybakina fue de alivio.

«Estaba súper nerviosa antes del partido, durante el partido y estoy feliz de que haya terminado», dijo a Sue Barker en la Pista Central.

«Realmente nunca he sentido algo así. Quiero agradecer al público su apoyo, ha sido increíble estas dos semanas.

«Pero también quiero felicitar a Ons por su gran partido y por todo lo que ha conseguido. Creo que eres una inspiración para todos. Tienes un juego increíble. No tenemos a alguien así en la gira y es una alegría jugar contra ti. He corrido tanto que creo que ya no necesito hacer ejercicio físico».

Rybakina añadió: «Es cierto, no esperaba estar en la segunda semana de un Grand Slam en Wimbledon. Ser ganadora es simplemente increíble. No tengo palabras para decir lo feliz que estoy».

«Pero no estaría aquí sin mi equipo, por supuesto, así que quiero darles las gracias. Quiero dar las gracias a mi entrenador, a mis patrocinadores, a todos. Lo más importante son mis padres, por supuesto, no están aquí, así que lo siento mucho. Mi hermana está aquí y es la tercera vez que viene a la gira a verme, así que estoy feliz de que esté aquí. Sin mis padres no estaría aquí, seguro. Muchas gracias a todos».