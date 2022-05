Canelo se declara listo para su pelea ante el ruso Dimitry Bivol

6 de mayo 2022.- El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el ruso Dimitry Bivol superaron este viernes la báscula y se declararon listos para su pelea de este sábado por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la ceremonia de pesaje, presentada por la marca de coñac Hennessy, Álvarez pesó 174.4 libras, a las que llegó con facilidad porque viene de las 168, mientras Bivol registró 174.6.

«Me gustan este tipo de retos, esperen todo de mí como siempre. Traté de dar lo mejor de mí en el ring y ganaremos. Los aficionados me hacen sentir bien y me hacen motivarme», explicó el ‘Canelo’ tras bajar de la báscula.

Este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento, buscará arrebatar el invicto y el cetro de la AMB a un Bivol con buena pegada, ante el cual deberá hacer todo bien para salir adelante.

«He estado toda mi vida en boxeo y he ganado muchas veces, por qué no hacerlo esta vez. Me enfoco solo en la pelea, en hacer una buen combate para los aficionados de boxeo, no en lo que pasará después», señaló Bivol.

Con 57 triunfos, 39 por nocaut, una derrota y dos empates, ‘Canelo’ pasa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional y tratará de confirmarlo ante un Bivol invicto en 19 peleas, de las cuales 11 ganó antes del límite.

A los 31 años, Álvarez es el rostro más visible del boxeo mundial y aunque ha logrado todo en el ring y ha fundado un emporio económico, mantiene el hambre de ir por más. Después de hacerse de todos los cinturones en las 168 libras subió a las 175 con el propósito de repetir la hazaña.

Es probable que si gana, Saúl enfrente, tal vez en septiembre, al kazajo Gennady Golovkin, con quien empató en septiembre de 2017 y venció un año después, en un par de cerrados combates.

Aunque Golovkin tiene 40 años, después de perder con el ‘Canelo’ en el 2018, sumó cuatro triunfos seguidos, mantiene su buen boxeo y promete ser un buen pleito sería atractivo.

De triunfar este sábado, el mexicano pondrá su mirada en el ruso Artur Beterbiev, campeón del Consejo Mundial y la Federación Internacional, y el estadounidense Joe Smith Jr., monarca de la Organización Mundial, con el objetivo de repetir en las 168 su proeza de las 175.