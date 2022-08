Buscan procesar a ex funcionario de la Benito Juárez, presunto miembro del ‘Cártel Inmobiliario’

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que cuenta con los datos de prueba necesarios para formular imputación en contra de Nicias René ´N´, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, por su presunta vinculación con el llamado ´Cártel Inmobiliario´.

Ulises Lara López, vocero de la fiscalía, detalló que el implicado solicitó un amparo para evitar ser detenido. No obstante, buscarán explicar al juez de distrito, “con todas las garantías que la Constitución establece” que determine si existe o no la probable participación del ex funcionario en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

En conferencia de prensa reiteró que es obligación de la Fiscalía, investigar y perseguir delitos.

“No hacerlo sería ser cómplice de hechos posiblemente producto de la corrupción, lo cual afecta principalmente al patrimonio público y va en detrimento directo de la ciudadanía que es a la que nos debemos”.

Ante este compromiso, Ulises Lara sostuvo que la investigación continuará hasta sus últimas consecuencias, “como autoridad que procura justicia no podemos permitir que servidores o ex servidores públicos se enriquezcan a costa del erario público”.

Cabe recordar que Nicias ´N´ sería el segundo ex servidor público de la alcaldía Benito Juárez detenido por el caso del ´Cártel Inmobiliario´, toda vez que el sábado pasado agentes aprehendieron a Luis ´N´, ex director Jurídico y de Gobierno de esa demarcación entre el 2009 y 2016, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito.