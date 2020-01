Nace el primer nieto de AMLO; genera polémica que sea en Houston

Comparte











El menor es hijo de José Ramón y Carolyn Adams

La pareja tuvo su primera aparición pública el 1 de septiembre del año pasado

Hace unos días nació el primer nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata del menor Salomón Andrés López Adams, hijo de José Ramón, primogénito del presidente y de Carolyn Adams, quien radica en Houston, Texas, desde hace seis meses.

Carolyn Adams es hija de madre brasileña y padre estadounidense. Desde el 2016 se instaló en la Ciudad de México, donde conoció al hijo del mandatario, con quien formalizó su relación sentimental hace más de un año.

Salomón es el segundo hijo de Adams, ya que ella tiene una hija de 15 años.

José Ramón y Carolina Adams tuvieron su primera aparición pública como pareja el 1 de septiembre del año pasado. Ocurrió durante el mensaje del presidente de México, por la entrega de su Primer Informe de Gobierno al Congreso de la Unión.

La vestimenta de ella llamó la atención de los medios por portar una bolsa Chanel y unas zapatillas Valentino.

Para septiembre del año pasado, a pesar de que la pareja había confirmado su asistencia a la ceremonia del Grito de Independencia, canceló de última hora y, desde entonces, no han vuelto a ser vistos juntos nuevamente en público, destacó EmeEquis.

El presidente de México declaró durante una visita a Teapa, Tabasco, que su finada esposa Rocío Beltrán Medina fue la responsable de la formación de sus hijos, durante sus primeros años en la oposición.

“Yo andaba en la lucha y quien se hizo cargo de formarlos fue ella y me los dejó bien formados. Por eso ahora no batallo… No es fácil para ellos su situación. Están acechados, vigilados”, puntualizó.

