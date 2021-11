Quién es Val Cortez, la reconocida modelo peruana que es furor en Instagram

Comparte











Val Cortez, se ha convertido en una de las modelos latinas que está causando mayor sensación en redes sociales, y particularmente en Instagram, donde ha superado ya el millón de seguidores, gracias a su incomparable belleza, simpatía y gran talento.

A pesar de haber incursionado hace tan solo 3 años en Instagram, esta joven peruana se ha convertido en una figura de gran renombre, particularmente por los tips de viaje alrededor del mundo que gusta compartir.

Desde luego que la belleza de Val, que engloba las mejores cualidades de la mujer latina, también es un atractivo aliciente que ha generado miles de fans alrededor del mundo; no obstante que no solo es una chica con espectacular cuerpo y una hermosa sonrisa, sino que también tiene gran simpatía para ir mostrando de forma original, el lado íntimo de múltiples lugares turísticos de todo el planeta.

Esta joven, desde hace varios meses se decidió a recorrer el mundo en compañía de su nuevo sueco, formando una pareja multicultural, que también muestran otra forma interesante de conexión, que refleja las peculiaridades de la unión de personas procedentes de culturas totalmente diversas.

A través de sus viajes por los cinco continentes, Val Cortez gusta de compartir el lado más atractivo de estos tesoros turísticos, pero mostrando de manera franca, tanto las cuestiones más positivas, así como también haciendo alusión de los detalles a considerar, al momento de viajar a ciertos lugares, o de utilizar ciertos servicios turísticos.

No solo en Instagram está dejando una huella importante, sino que Val Around The World, de igual forma cuenta con canales sociales a través de YouTube, Twitter, Facebook y desde luego Tik Tok, donde sus fans pueden disfrutar de su magnífica belleza, así como también de sus fantásticas aventuras alrededor del mundo.

Se trata de una de las figuras influyentes del turismo latino que están cobrando mayor renombre a nivel mundial, una mujer que vale la pena seguir y tomar en cuenta, pues nunca sabrás con qué sorpresas puede deslumbrar cualquier día.