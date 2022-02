Innovaciones energéticas de pequeños proveedores de energía descentralizados

Comparte











Científicos y empresas internacionales están desarrollando tecnologías de funcionamiento y control de la energía neutrovoltaica.

El cambio a una fuente de energía más sostenible, eficiente y rentable es uno de los problemas más graves del siglo XXI. Los sistemas neutrinovoltaicos, que son pequeñas máquinas autónomas que generan su propia energía, ofrecen un inmenso potencial. Al utilizar sistemas energéticos descentralizados y celulares, la oferta y la demanda ya están equilibradas.

Ventajas de la generación de energía por radiación no visible

Uno de los principales problemas de nuestro suministro energético es que seguimos dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Dado que las energías renovables representan menos del 15% de toda la combinación energética, un cambio rápido sería un reto. Esta proporción significa que el cambio climático provocará un calentamiento global a largo plazo. No se espera que las centrales eléctricas de carbón en Alemania se cierren hasta el año 2038, e incluso entonces, el fomento de la movilidad eléctrica no es una forma eficaz de reducir las emisiones, porque aunque los coches eléctricos no emitan ningún contaminante directamente, las chimeneas de las grandes centrales eléctricas humearán aún más violentamente para proporcionar esta energía adicional. que se desmantelen para el año 2038.

El uso de combustibles fósiles para generar energía sería necesario para mantener los niveles actuales de transporte, lo que se sumaría a la ya importante carga medioambiental. La cantidad total emitida no se ve afectada por el cambio de la fuente de emisiones.

Tanto las redes pequeñas como las plantas autosuficientes tienen un impacto.

Es esencial para la transición energética a corto plazo que los sistemas neutrinovoltaicos sirvan de apoyo a otras fuentes de energía renovables. La electricidad puede llegar a los hogares y las empresas a través de pequeñas redes locales o sistemas totalmente autónomos, que pueden estar conectados a la red y ser autosuficientes. «Es ventajoso utilizar sistemas neutrinovoltaicos porque proporcionan energía cerca del punto de consumo, lo que significa que el cliente puede utilizarla en todo momento debido a su integración local. Así, la necesidad de construir nuevas redes se reduce continuamente al eliminar las redes energéticas suprarregionales. Además, la cuota de energía renovable aumenta, ya que se evitan las pérdidas de transmisión a larga distancia y los cierres prematuros de las plantas debido a los cuellos de botella de la red » El CEO de Neutrino Energy Group, Holger Thorsten Schubart, afirma además

Obstáculos en el funcionamiento de los sistemas autónomos basados en la energía regenerativa

Es mucho más difícil mantener un suministro energético estable en las redes descentralizadas que en las redes centralizadas apoyadas en centrales eléctricas convencionales a gran escala, debido a la volatilidad, es decir, a las fluctuaciones de las plantas regenerativas con energía eólica y solar, que suelen tener poca capacidad de almacenamiento y reserva. La tecnología fotovoltaica de neutrinos, en cambio, permite que estos sistemas funcionen de forma autónoma las 24 horas del día, como una célula solar que seguiría funcionando incluso en plena oscuridad, afirma el profesor de Física R. Strauss, miembro de Neutrino Energy Group.

La responsabilidad de Neutrino Energy Group es coordinar y promover la investigación sobre la conversión de la energía de la radiación invisible, hacerla utilizable y educar al público sobre su uso potencial. Neutrino Deutschland GmbH, con sede en Berlín, pertenece a esta organización mundial en red. Uno de sus objetivos es colaborar con la industria para desarrollar prototipos y productos en el mundo real. Pequeños y grandes «sistemas fotovoltaicos de neutrinos», «células de energía de neutrinos» y «cubos de energía de neutrinos» son ejemplos de estas tecnologías (pequeñas centrales eléctricas de neutrinos autónomas). Para un kilovatio hora de electricidad comparable, se espera que las nuevas células de energía renovable cuesten mucho menos que los gastos convencionales de la red actual, porque la «fuente de radiación invisible de materia prima» no cuesta nada, está siempre disponible y acaba eliminando los costes de creación y mantenimiento de la red. Todas las responsabilidades del consumidor se limitan a la compra y el mantenimiento del equipo de conversión de energía.

Solución para el suministro de energía en los países emergentes y en desarrollo

Para Schubart, la energía nuclear voltaica es un componente fundamental de la futura transición energética, así como el bloque de construcción para el futuro suministro básico de energía en los países emergentes y en ascenso. «Las zonas sin red pueden beneficiarse de los sistemas fotovoltaicos de neutrones, ya que pueden funcionar de forma aislada y no están vinculados a la red. Para los países emergentes y en desarrollo, donde la construcción de una infraestructura energética central sería prohibitiva, especialmente en las zonas rurales poco pobladas con baja densidad de población, la fotovoltaica de neutrones es un bloque de construcción crítico para el establecimiento de un suministro básico de energía «, dice el CEO