¿Qué es una agencia de SEO?

Una agencia de SEO trabaja a diferentes niveles e implementa diferentes estrategias de SEO con el objetivo de mejorar un negocio o un sitio de ventas en línea. En concreto, la agencia SEO pone en marcha todas las estrategias necesarias para obtener un buen posicionamiento en Google y otros buscadores para un sitio web o un blog. Es una actividad indispensable para aumentar la visibilidad y llegar a los clientes potenciales. El SEO (Search Engine Optimization) es una actividad muy compleja. Puede llevarse a cabo de diferentes maneras y con distintas metodologías, en función de los objetivos que el cliente quiera alcanzar. Depende mucho del enfoque que adopten las agencias de SEO y de los servicios de SEO que ofrezcan.

Qué hace una agencia SEO

Una agencia de SEO y marketing puede ayudarle a conseguir tráfico cualificado y una buena clasificación en los motores de búsqueda. Además de ayudar a que el sitio web se sitúe más alto en los resultados, la agencia de SEO trabaja para encontrar palabras clave que coincidan con los términos de búsqueda utilizados por el público objetivo. Un tráfico más específico y cualificado aumenta las posibilidades de convertir las visitas en conversiones. Esto se debe a que las personas que visitan el sitio están realmente interesadas en esos productos o servicios.

Aquellos que aparecen entre los primeros resultados de búsqueda de la SERP son realzados por los motores de búsqueda y el algoritmo de Google, y ganan autoridad a los ojos de los usuarios. Por ello, el trabajo de una agencia SEO es realmente importante. Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que el SEO es un proceso que se lleva a cabo y genera efectos a medio y largo plazo. Los resultados no son inmediatos, pero tenga paciencia: la tasa de conversión acabará siendo satisfactoria. Ciertamente, es una de las más altas dentro de las diversas estrategias de marketing digital.

Principales actividades

La agencia SEO analiza y cuida el sitio web/blog/e-commerce desde varios puntos de vista. En primer lugar, se aseguran de que sea fácil de usar: los usuarios son siempre lo primero. Este análisis incluye a su vez varios elementos: seguridad, velocidad, gráficos y estructura intuitiva. En segundo lugar, comprueba que las páginas del sitio web están correctamente indexadas por Google. En cuanto al contenido, se comprueba tanto la relevancia de las palabras clave como la calidad real de lo que se comunica. El contenido debe ser, en primer lugar, interesante, original y coherente. Por último, tras una visión general de la actividad de marketing de contenidos, se realiza una comparación con los contenidos publicados por la competencia.

Construcción de enlaces

Mejorar el posicionamiento SEO significa aumentar la autoridad de un sitio web. Para ello, es necesario actuar en dos niveles: dentro del recinto (in situ) y fuera (fuera del recinto). Una de las acciones más importantes de este segundo grupo de actividades es la construcción de enlaces. En esencia, se trata de obtener enlaces hacia su propio sitio web desde otros sitios. No cualquier sitio: sitios relevantes y con autoridad. Trabajamos tanto la cantidad como la calidad. Una agencia trabaja en los rankings de Google planificando verdaderas campañas de construcción de enlaces.

Monitorización

Las agencias de SEO deben proporcionar siempre resultados medibles. A diferencia de las estrategias clásicas de marketing offline, el SEO se puede controlar en todas las etapas con relativa facilidad. La agencia de SEO puede proporcionar informes periódicos al cliente, dando cuenta de los volúmenes de tráfico, el ranking alcanzado, etc. De este modo, es posible evaluar si el SEO está aportando valor a la empresa. Si no lo es, y recordando que los resultados no son inmediatos, se puede modular y reorientar la estrategia, arreglando los puntos débiles.

Beneficios

La visibilidad es un elemento muy valioso, sin el cual es imposible hacerse notar, incluso si se hace un buen trabajo. Esto es cierto para las empresas establecidas, y aún más para las empresas en fase de lanzamiento. Recurrir a una agencia de SEO, por tanto, supone una inversión que casi siempre merece la pena. También porque, a diferencia de otros enfoques, la actividad de SEO garantiza un sólido retorno a largo plazo. Aparte de la «escalada» de las SERPs, es el efecto que tiene en la audiencia lo que marca la diferencia. Una vez que los usuarios reconocen un sitio web, y por tanto una marca, como un contenido valioso, no lo olvidarán fácil