Las crisis energéticas serán cosa del pasado gracias a la Tecnología Neutrinovoltaica

La situación mundial ya se ha agravado hasta el punto de que el mundo está inmerso en una lucha global, y hay una legítima ansiedad de que todos estemos al borde de conflictos a gran escala.

Sin embargo, existe una tendencia perjudicial en el mundo moderno, en el que personas no profesionales con una educación, experiencia y formación insuficientes están asumiendo puestos de autoridad. El mayor nivel de profesionalidad se exige no sólo a los políticos, sino también a todas las demás profesiones, como los artistas y los cantantes. Sin embargo, al igual que la falta de profesionalidad de los artistas hace que el público abandone sus actuaciones, la falta de profesionalidad de los políticos, su falta de experiencia en la administración pública y su capacidad para entablar relaciones con los vecinos y el mundo circundante llevan al mundo al borde de la autodestrucción.

La democracia es algo más que la capacidad de decir lo que se quiera en cualquier esquina sin tener que rendir cuentas de nada; también requiere educación, profesionalidad y un alto nivel de responsabilidad para respaldar tus palabras y actos.

Hablamos con Holger Thorsten Schubart, director general de la empresa alemana Neutrino Deutschland GmbH y presidente del holding internacional Neutrino Energy Group, sobre la alarmante situación internacional y las oportunidades de desarrollo empresarial que vemos en el difícil entorno económico y político.

Sr. Schubart, ¿cómo ha podido llegar el desarrollo político hasta el punto de que estemos hablando de la probabilidad de que estallen las hostilidades?

Schubart: La actual generación de políticos no ha sido víctima de la Segunda Guerra Mundial, no ha visto la devastación, la muerte y las penurias, y no ha aprendido sus lecciones, por lo que la opinión predominante parece ser que todo lo que está ocurriendo es un juego de ordenador que está en algún lugar lejano y que no nos afectará de ninguna manera. Esto es un grave error; incluso la posibilidad de un conflicto armado tiene un gran impacto en el crecimiento de la economía global: las cadenas de suministro de las estructuras corporativas se rompen, las empresas cierran y la gente se encuentra en la calle, con poca esperanza de una existencia social decente.

La política tiene un impacto directo en la economía. Pensemos en la situación del gas: al comienzo del comercio, el precio de intercambio del gas en Europa oscilaba entre 1.900 y 2.200 dólares por 1.000 metros cúbicos. Y como el coste de la energía está incluido en el coste de todas las cosas, la inflación en Europa se dispara de forma alarmante.

Si hablamos de energía, debería ser cómodo para su empresa, por el contrario, cuando el precio de la energía sube.

Shubart: No está en la ética de nuestra empresa construir nuestra compañía y nuestra propia riqueza sobre calamidades y al precio de pisotear los intereses de la gente. Por un lado, cuanto más alto sea el precio de la energía y la calefacción, mayor será la demanda de nuestro producto y más rápido recuperará su inversión el consumidor de nuestras fuentes de energía neutrinovoltaica. Pero no vivimos en una utopía; nosotros y nuestro personal vamos a la tienda de comestibles y pagamos nuestras facturas de servicios. Es mucho más cómodo vivir en un ambiente predecible y tranquilo que esperar a que surjan problemas que puedan complicar e incluso destruir la vida sólo porque los políticos han decidido competir para ver quién es más poderoso y quién hará más daño al otro bando.

¿Cómo podemos salir de la situación política actual?

Schubart: Sólo mediante la negociación y el compromiso pacífico. La situación es alarmante y no hay soluciones fáciles; ambas partes del enfrentamiento deben, en primer lugar, moderar sus ambiciones políticas y retirarse del umbral de la acción militar mediante concesiones y compromisos mutuos. La humanidad tiene cosas más importantes que hacer que hacer la guerra.

Veamos el tema energético: las reservas de combustibles fósiles son limitadas, muy pronto simplemente no quedará nada que quemar, la energía solar y la eólica dependen críticamente de las condiciones meteorológicas y no pertenecen a las fuentes de suministro de energía garantizado, por lo que no pueden soportar la carga principal del sistema de generación de energía. ¿Qué hacer en esta situación? Los políticos pueden prometer cualquier cosa, pero el suministro de energía es una tarea técnica que requiere soluciones tecnológicas y de ingeniería aplicada

Su empresa ha desarrollado la tecnología Neutrinovoltaica para crear fuentes de generación de energía que convierten la energía de los rayos en electricidad. ¿Ves perspectivas de este desarrollo?

Schubart: Si no viéramos las perspectivas, no haríamos este proyecto. Mucho más importante es que los inversores y especialistas y, por supuesto, los futuros usuarios de nuestros servicios y productos también vean esta perspectiva, y lo hemos conseguido.

Además, hoy elegimos socios para el desarrollo futuro que están dispuestos a establecer la producción de fuentes de energía neutrinovoltaica en sus países, en lugar de inversores financieros que sólo están interesados en las acciones de nuestra empresa.

Ha llegado el momento de replantear los fundamentos de un sistema energético global de forma integral y contemporánea. Por diversas causas, la era de los combustibles fósiles llegará a su fin muy pronto, lo que exige una actuación inmediata. La técnica actual de conversión de la energía de los campos de radiación mediante la tecnología neutrovoltaica, a diferencia de la anterior conversión de la energía del espectro visible basada en los fotones (luz solar), abre vías totalmente nuevas en la política energética. Hoy en día, es posible ofrecer la generación de energía las 24 horas del día, los 365 días del año, según el mismo principio que una célula solar, pero ahora incluso en plena oscuridad, creando las condiciones ideales para un nuevo y eficiente sistema de suministro energético descentralizado. Explotar el potencial ilimitado de las partículas invisibles del espectro es una base fundamental para la estabilidad climática, la sostenibilidad económica y el progreso industrial, al tiempo que se minimizan las tensiones geopolíticas por el reparto de las actuales reservas fósiles. La humanidad está al borde de un cambio energético mundial.

El hecho de que se pueda generar energía a partir de rayos muestra la inusual mentalidad de los inventores de esta tecnología. Es fácil imaginar lo que escucharían los científicos de la generación anterior.

Schubart: No sólo escuchar, sino también leer diversos comentarios, aunque hoy en día hay una tendencia progresiva positiva de reconocimiento de nuestra tecnología, y estamos recibiendo ofertas de muchos de los principales científicos del mundo para participar conjuntamente en nuestro proyecto.

Las posibilidades de la ciencia se amplían cada año. Hemos conseguido crear un nuevo campo de energía alternativa, objetivamente hablando y sin falsa modestia. Esto fue posible gracias a la creación de un nanomaterial multicapa, aplicado a una cara de una lámina metálica, capaz de convertir diferentes tipos de radiación para generar electricidad. El nanomaterial está formado por capas alternas de grafeno y silicio con la adición de elementos de aleación. Las oscilaciones de los átomos de grafeno bajo la influencia del movimiento browniano se amplifican por la influencia externa de los campos de radiación circundantes, lo que provoca la resonancia de las vibraciones atómicas de los átomos de grafeno, que se elimina en forma de corriente eléctrica continua. Las oscilaciones atómicas en resonancia permiten mejorar el retroceso de los electrones en contacto con el silicio dopado. El grafeno, en referencia a los materiales 2D, muestra las propiedades de un material 3D. Es el material que convierte la energía de los campos de radiación, incluido el flujo de neutrinos, en corriente eléctrica.

¿Cuándo podremos ver productos industriales disponibles en el mercado?

Shubart: Es de esperar que los primeros productos aparezcan en el mercado en un plazo de 1 a 2 años. La construcción de instalaciones de producción basadas en la tecnología neutrinovoltaica está comenzando simultáneamente en varios países. En cuanto a Rusia, las estructuras empresariales rusas han mostrado un gran interés por implantar este tipo de instalaciones de producción en Rusia. Ahora hemos registrado una filial en Rusia y estamos en proceso de registrar una empresa conjunta con nuestro socio ruso, la Fundación Benéfica San Tikhon, que tiene el nombre energético de Progress Neutrino. La construcción de la fábrica, las pruebas y la certificación llevarán algún tiempo, por lo que las fuentes actuales acabadas aparecerán en un futuro próximo como parte de la producción en masa. Para que puedan valorar correctamente la importancia de nuestro trabajo, señalaré que la instalación de nuestra fuente de corriente eliminará por completo la necesidad no sólo del suministro eléctrico centralizado, sino que su potencia será suficiente para suministrar agua caliente y calefacción, imaginen qué ahorro y comodidad para el consumidor.

Tales perspectivas de desarrollo del sector energético y la introducción de tecnologías innovadoras, que demuestran el desarrollo del progreso científico y tecnológico a pesar de la situación política extremadamente acalorada, muestran nuevas formas de resolver los conflictos políticos y económicos, sobre todo – oportunidades fiables para satisfacer las crecientes necesidades de la humanidad para la energía, para garantizar una vida pacífica, cómoda y respetuosa del medio ambiente para toda la humanidad.