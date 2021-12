Comparte











Un consultor de optimización de motores de búsqueda (SEO) es alguien con un conjunto de habilidades especializadas en la industria del marketing digital.

En un nivel muy alto, su trabajo consiste en atraer y convertir y conseguir que te encuentren en la búsqueda de Google, lo que significa que implementan una serie de estrategias de SEO con el objetivo principal de atraer al público objetivo de los motores de búsqueda y conseguir que se conviertan en clientes.

Esto requiere mucha planificación, estrategia, creatividad y ejecución. Pero, ¿cuáles son sus responsabilidades y qué debe tener en cuenta a la hora de elegir a su próximo especialista en SEO?

Objetivos de un consultor SEO

Otra forma de pensar en cuáles son los objetivos de un consultor de motores de búsqueda sería preguntarse: ¿Por qué estoy pagando a esta persona? Los objetivos variarán dependiendo del cliente, pero mis objetivos para los clientes suelen ser los siguientes

Ayudar a que te encuentren tus clientes. Mi frase favorita es ¿qué sentido tiene gastar tiempo, recursos y dinero en un gran contenido y un gran sitio web si nadie puede encontrarte? Un experto en SEO le proporcionará recomendaciones prácticas para ayudar a aumentar las visitas desde la búsqueda orgánica.

Le ayudará a seguir siendo competitivo en el mercado online. Si no está utilizando el SEO, entonces es un negocio menos del que sus competidores tienen que preocuparse.

Piense en Google como en un terreno, en el que sólo se puede construir una determinada cantidad de casas en ese terreno. Cuantas más casas tengas, más riqueza podrás crear. Lo mismo ocurre con el SEO, cuantas más propiedades de motores de búsqueda posea, más oportunidades tendrá de crear riqueza.

Le ayuda a seguir siendo relevante en línea. ¿Ha oído alguna vez el refrán «fuera de la vista, fuera de la mente»? Si no está clasificado de forma destacada para palabras clave importantes, sus clientes ni siquiera le tendrán en cuenta. No saben lo que no saben.

Ayudan a tomar decisiones de negocio accionables en el siguiente paso. El SEO y la analítica van de la mano. Un consultor de SEO buscará ver lo que está funcionando y lo que no está funcionando para poder ajustar sus estrategias.

Los informes mensuales se incluyen en cada uno de nuestros paquetes de consultoría SEO porque tenemos que mostrar a nuestros clientes el valor de nuestro trabajo y lo que debemos hacer a continuación sobre la base de los datos. La mayoría de las veces, ¡siempre se trata de los datos!

Descripción del trabajo de consultor SEO

La optimización de los motores de búsqueda requiere una formación continua y pruebas, así que ¿cómo se puede encontrar un consultor SEO de calidad? Independientemente de la descripción del trabajo, los consultores SEO suelen saber hacer lo siguiente:

Se mantienen al día sobre la evolución de la industria del SEO. El SEO ha evolucionado con el tiempo y seguirá evolucionando en el futuro. Un especialista en SEO se mantendrá al día en la investigación y aprenderá sobre las nuevas tendencias de la industria.

No pasa un día sin que me entere de una nueva actualización de Google y tenga que considerar cómo afectará a mis clientes, su sitio web y su visibilidad en línea.

Saben cómo realizar una investigación de palabras clave. Esta es la base del SEO y del marketing de contenidos. La selección de las palabras clave correctas podría ser la diferencia entre ser encontrado en los motores de búsqueda y no ser encontrado.

Cada consultor tendrá un enfoque ligeramente diferente sobre cómo realizar la investigación de palabras clave, lo cual está bien, pero asegúrese de encontrar uno que tenga un enfoque sólido y pueda explicar adecuadamente por qué seleccionaron las palabras clave que seleccionaron.

Saben cómo optimizar el contenido del sitio web (también conocido como optimización en la página). Una vez realizada la investigación de palabras clave, un consultor SEO debe saber cómo aplicar esas palabras clave importantes a las distintas páginas de su sitio web.

Algo nuevo que estamos incorporando a nuestras optimizaciones de contenido es el PNL (procesamiento del lenguaje natural), que son variaciones y entidades de palabras clave adicionales que ayudan a los motores de búsqueda a entender mejor los términos y conceptos de sus páginas.

Pueden descubrir obstáculos técnicos que están afectando negativamente al sitio web. Un consultor SEO debe saber cómo realizar una auditoría técnica y trabajar estrechamente con los desarrolladores del sitio web para resolver esos errores.

Este es un aspecto increíblemente importante del SEO ya que ayuda a los motores de búsqueda a acceder e indexar las páginas de su sitio web. Puedes tener el mejor contenido del mundo, pero te arriesgas a que no te encuentren en los motores de búsqueda si no pueden acceder a él.

Pueden mirar las analíticas y proporcionar los siguientes pasos. El SEO no es un tipo de estrategia de marketing digital que se establece y se olvida.

A veces, nuestras recomendaciones no mueven la aguja, pero asegúrese de trabajar con un experto en SEO que sabe cómo mirar a las plataformas como Google Analytics, interpretar los datos, y proporcionar las decisiones de acción siguiente para ayudar a aumentar el tráfico del sitio web.

Se trata de hacer pruebas para ver lo que funciona y lo que no funciona para cada negocio individual.

Habilidades que debe tener un consultor SEO

Hay muchos tipos diferentes de consultores de optimización de motores de búsqueda donde algunos se especializan en algunas partes diferentes de SEO, mientras que otros tratan de especializarse en uno. Y eso está bien, sobre todo porque hay mucho terreno que cubrir

Tienen resultados probados. Un especialista en SEO debe ser capaz de proporcionar estudios de casos y cómo han ayudado a empresas como la suya en el pasado. Deben tener pruebas de que están orientados a los resultados y pueden ayudar a aumentar el retorno de la inversión. Y no tenga miedo de pedir referencias.

Capacidad para ver el panorama general. Las campañas de SEO suelen ser a largo plazo. Un buen consultor de optimización de motores de búsqueda debe ser capaz de ver el panorama general al hacer recomendaciones para las campañas y ser capaz de comunicar el valor de su trabajo de una manera clara y concisa.

También debe ser capaz de entender cómo su trabajo impacta y puede entrelazarse con otras estrategias de marketing, como las relaciones públicas, las redes sociales, el desarrollo de sitios web, etc.

Crear estrategias personalizadas. Aunque algunas empresas pueden tener necesidades de SEO similares, no se trata de un plan de talla única. Su negocio es único y requiere estrategias personalizadas para mover la aguja.

Esto es diferente a los enfoques de plantillas que existen. A veces, esos enfoques planificados funcionan y otras veces no. Por eso es posible que escuche tanto historias de éxito como historias de terror.

Explique el valor. Muchas empresas saben que el SEO es importante para que su sitio web aparezca en los resultados de búsqueda de Google, pero no saben de qué se trata ni cómo explicarlo a la dirección, y eso está bien. Un consultor de SEO sabrá cómo explicar el SEO a los clientes para ilustrar su valor.