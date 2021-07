Servicios SEO que incluyen

Comparte













Por supuesto, usted quiere dirigir la mayor cantidad de tráfico posible a su sitio desde motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing. Por eso muchos recurren a agencias de marketing digital especializadas en la optimización de motores de búsqueda, o servicios de SEO.

Puede ser confuso e incluso un poco misterioso en cuanto a lo que significa «servicios de SEO», lo que incluye y cómo se puede medir. En pocas palabras, el objetivo del SEO es maximizar el número de visitantes de calidad a su sitio (o a páginas específicas de su sitio) asegurando que su sitio (o página) aparezca lo más alto posible en las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP) para un conjunto determinado de palabras clave. A continuación se indican cinco áreas clave que incluyen los servicios de SEO en una agencia seo:

SEO técnico

Cuando se construye un sitio web, es importante tener en cuenta no sólo el contenido y el diseño, sino también los detalles técnicos «entre bastidores» que pueden tener un gran impacto en su sitio en la búsqueda. El SEO técnico incluye varios elementos que los motores de búsqueda tienen en cuenta a la hora de clasificar un sitio web, entre ellos

La velocidad de la página.

Enlaces rotos (internos y externos).

Errores de rastreo.

Facilidad de uso para móviles.

Accesibilidad del sitemap.

A fin de cuentas, se necesita una empresa que entienda cómo optimizar un sitio web entre bastidores y que explique cómo cada factor puede afectar a la capacidad de un sitio para atraer tráfico de búsqueda.

SEO en la página

El SEO en la página se centra en la experiencia del usuario y en la optimización del contenido de la página para las palabras clave relevantes. Redactar un contenido excelente para el sitio web significa combinar un contenido convincente y relevante para el usuario con palabras clave ricas que vayan a ser encontradas por los motores de búsqueda.

El proceso de optimización del SEO en la página implica:

Investigar palabras clave relevantes que tengan un fuerte volumen de búsqueda.

Garantizar que el contenido de la página satisface la consulta y la intención de búsqueda del usuario.

Construir enlaces internos de página a página para crear fuertes conexiones entre el contenido.

Equilibrar los enlaces internos con enlaces salientes relevantes y de buena reputación.

Garantizar que el contenido de una página esté bien organizado y estructurado para los motores de búsqueda.

Optimización fuera del sitio

La optimización fuera del sitio se centra principalmente en la construcción de enlaces desde sitios autorizados y relevantes. La construcción de enlaces tiene dos beneficios principales: conducir el tráfico de vuelta a su sitio web y, lo que es más importante, mostrar a los motores de búsqueda que su sitio web es de buena reputación. Los enlaces de otros sitios con autoridad (especialmente los sitios .edu, .org o .gov) son como un sello de aprobación de esos sitios de que su contenido es valioso.

La construcción de enlaces puede incluir varias tácticas diferentes, incluyendo la obtención de listados en directorios, la publicación de contenido en otros sitios, la respuesta a preguntas en foros sociales o de preguntas y respuestas, y más.

El proceso de construcción de enlaces incluye:

Investigar oportunidades valiosas para la construcción de enlaces.

Priorizar las oportunidades en función del tiempo, el esfuerzo y el valor de retorno esperado.

Elaboración de una estrategia de difusión (por ejemplo, correo electrónico, envíos, debates en foros, etc.).

Seguimiento de los nuevos enlaces entrantes generados.

SEO local

El SEO local está vinculado a muchas de las tácticas de SEO anteriores y es especialmente importante para las empresas locales o regionales, así como para las empresas con locales de venta al público.

El objetivo del SEO local es conseguir la exposición de su negocio a las búsquedas en los lugares en los que presta servicio. Por ejemplo, un dentista local puede querer aparecer en los resultados de búsqueda en la zona geográfica en la que presta sus servicios. Esto va más allá de los simples resultados de búsqueda, ya que cada vez es más importante aparecer en los resultados de los mapas.

Las tácticas para el SEO local incluyen:

Asegurarse de que su organización tiene listados en la mayoría de las ubicaciones destacadas (especialmente en Google).

Asegurarse de que sus listados son coherentes en todos los canales y sitios.

Optimizar el sitio y el contenido utilizando palabras clave locales específicas, como los nombres de las ciudades o los estados, cuando corresponda.

Creación de enlaces con directorios locales relevantes, organizaciones empresariales y grupos.

Seguimiento del SEO

¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados del SEO? Lamentablemente, no hay una respuesta perfecta a esta pregunta. Algunas estrategias de SEO dan resultados en unos pocos meses, si no en unas pocas semanas. Para otras, especialmente en sectores competitivos, los resultados pueden tardar varios meses, si no más.

A medida que su empresa de SEO trabaja en el impulso de su visibilidad en los motores de búsqueda, es importante mantener un ojo en las métricas de rendimiento de SEO derecho. En Amarok proporcionamos informes mensuales para mostrar el progreso que se está haciendo y cómo está afectando a su negocio. Recuerde, el ranking más alto es grande, pero si no está impulsando el éxito del negocio adicional, puede haber otros problemas en la mano.

¿Necesita servicios de SEO?

Hay más de 200 factores que afectan a la clasificación en los motores de búsqueda. Por no mencionar que Google actualiza su algoritmo casi nueve veces al día. Cuando usted trabaja con amarok, nuestros servicios de SEO incluyen el desarrollo de una estrategia para ayudarle a ganar exposición en los motores de búsqueda y generar resultados de negocio. Nuestro objetivo es mantener a nuestros clientes al día sobre todas las tácticas que estamos utilizando para mejorar los resultados del motor de búsqueda. Le educaremos sobre las mejores formas de mejorar el SEO y cómo estamos utilizando estas técnicas para mejorar el tráfico y convertir más visitantes en su sitio web.