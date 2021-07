Comparte













¿Qué hace una empresa de SEO? ¿Necesito siquiera servicios de SEO? Respondemos a estas preguntas y más en esta guía detallada.

Como jefe de equipo orgánico aquí en Blue Corona, he trabajado en el campo del SEO durante un tiempo. Mientras que algunas cosas en la industria del marketing digital cambian rápidamente (algoritmos de Google, las expectativas de los consumidores, la tecnología digital), una cosa segura no lo ha hecho – cuando le digo a un dueño de negocio (o un amigo, o un miembro de la familia) que trabajo en SEO, me dan las mismas dos preguntas que he estado recibiendo desde que empecé mi carrera:

«¿Qué hace una empresa de SEO?» agencia seo

«¿Necesito servicios de SEO?»

Viendo que el SEO es tan necesario para cualquier tipo de éxito en el marketing digital, me gustaría dejar claro lo que, exactamente, hace una empresa de SEO -o al menos una como Blue Corona-. A continuación encontrará lo siguiente:

Lo que realmente hace una empresa de SEO (incluyendo lo que es el SEO)

Servicios de SEO que deberían incluirse en cualquier contrato de SEO

Cómo saber si debe contratar a una empresa de SEO

Cómo encontrar la mejor empresa de SEO para sus necesidades específicas

Preguntas que debe hacer a una empresa de SEO antes de firmar un contrato

¿Está listo para empezar o quiere saber más sobre nuestros servicios de SEO? ¡Póngase en contacto con nosotros ahora!

GRATIS

ANÁLISIS SEO

INTRODUZCA SU SITIO WEB PARA VER SI PUEDE BENEFICIARSE DEL SEO.

http://www.*

PRUÉBELO – ¡ES GRATIS!

¿Qué hace una agencia SEO? Mucho, en realidad.

Muchos propietarios de negocios no entienden lo que sucede en una agencia de SEO, lo que significa que, por lo que saben, yo (y el resto de mi equipo) hago malabares con sombreros todo el día.

En primer lugar, vamos a aclarar lo que es el SEO. SEO significa optimización de motores de búsqueda, que es el proceso de aumentar el ranking de búsqueda de una página web con el fin de aumentar la visibilidad en línea.

He aquí por qué la contratación de una agencia de SEO legítima es tan importante para cualquier negocio: el 93% de las experiencias en línea comienzan con un motor de búsqueda, y el 47% de las personas hacen clic en uno de los tres primeros listados.

el 93% de las experiencias en línea comienzan con un motor de búsqueda – servicios seo de maryland de una empresa local de seo de baltimore

Ahora, digo una agencia de SEO «legítima» porque en el mundo en línea hay dos tipos generales de SEO: SEO de sombrero negro y SEO de sombrero blanco. El SEO de sombrero blanco gana rankings de búsqueda basados en trabajo duro y datos reales. El SEO de sombrero negro implica métodos oscuros que pueden llevarte a la cima, pero no por mucho tiempo, y estas tácticas suelen ser perjudiciales para tu presencia a largo plazo (más sobre esto más adelante).

¿Qué implica el SEO de sombrero blanco? Bueno, hay más de 200 factores que intervienen en la clasificación de una página en la página de resultados de búsqueda, pero los que más importan (y en torno a los cuales gira el SEO de sombrero blanco) son:

Si su sitio web es seguro o no (HTTPS frente a HTTP)

Si su sitio web es apto para móviles o no

La velocidad de carga de las páginas web en su sitio

Si una página web tiene el marcado de esquema correcto (tipo de código del sitio web)

La calidad del contenido de sus páginas web

La longitud del contenido de sus páginas web

Presencia de señales sociales que apunten a su sitio web

Presencia de backlinks de calidad que apunten a su sitio web

Si tiene o no imágenes optimizadas en sus páginas web

La intención de búsqueda del usuario

¿Cómo podemos influir en todos estos factores? De forma estratégica.

Servicios de SEO que deben incluirse cuando se contrata una empresa de SEO

La forma de influir en los factores mencionados anteriormente es con algunos servicios clave de SEO y estrategias específicas. Una buena empresa de SEO (como la nuestra, por ejemplo) suele incluir lo siguiente en su contrato de SEO:

Análisis de la estructura del sitio web

Análisis del contenido del sitio web, incluido el análisis de la tasa de conversión

Análisis en línea fuera de la página

Optimización del código y la estructura del sitio web

Optimización del contenido onsite

Optimización de factores off-page

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

Aunque Google y los demás motores de búsqueda importantes (que realmente no merecen mención, aunque sé que Bing se está esforzando mucho) hacen hincapié en que quieren que diseñes tus sitios para los usuarios y no para los motores de búsqueda, seamos sinceros: tiene que estar estructurado correctamente para que lo lean los motores si quieres conseguir esos usuarios. Las cosas que nuestro equipo web busca incluyen:

HTTP o HTTPS – La «s» al final de HTTPS significa que su sitio web es seguro. Necesitas un sitio seguro incluso si no aceptas pagos con tarjeta de crédito en línea porque Google da preferencia a los sitios web seguros en los resultados de búsqueda.

Configuración de la analítica – Buscamos el seguimiento de la analítica existente, y si no hay ninguno, lo instalamos para poder rastrear mejor de dónde provienen sus clientes potenciales y sus ventas. Esto ayuda a proporcionar los resultados más significativos para usted.

Robots.txt – Este es el archivo que se utiliza para evitar que los rastreadores de los motores de búsqueda rastreen e indexen las páginas de su sitio web que desea ocultar a la vista del público.

Errores del sitio – Estos envían señales a los motores de búsqueda de que su sitio no es digno de confianza y, por lo tanto, no es merecedor de un lugar en el listado premium. Entre los errores más comunes se encuentran los errores 4XX, el contenido duplicado de las páginas, las etiquetas de título duplicadas, la falta de etiquetas de título y los rastreadores bloqueados por Robots.txt.