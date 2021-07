Foptrade- Plataforma; ¿Qué es, vale la pena y qué riesgo tiene esta plataforma de trading?

Comparte













Foptrade es la primera red social del mundo respaldada por un banco que ofrece a sus miembros una experiencia de trading única y gratificante.

Los usuarios podrán invertir en sus cuentas participando en las emocionantes competiciones de trading, que se celebrarán de vez en cuando. Los resultados de cada competición se compartirán con Foptrade en el tablón de anuncios. Después de varios meses de pruebas y desarrollo, finalmente han lanzado su sitio beta.

El objetivo de Foptrade es ofrecer un entorno atractivo que le permita poner a prueba sus habilidades como trader mientras aprende de los demás al mismo tiempo. Además, ofrecemos funciones como entradas de blog en las que puede aprender más sobre la inversión o compartir algunos consejos y trucos con otros traders.

La versión beta de la plataforma Foptrade permitirá a los miembros seguir a los demás en tiempo real, así como ofrecer y recibir consejos sobre diversos mercados de valores, mientras se divierten al mismo tiempo. El objetivo de la plataforma es proporcionar a los usuarios herramientas que les permitan compartir eficazmente su experiencia de trading y ganar dinero al mismo tiempo.

Después de registrarse, tiene la opción de elegir entre tres niveles diferentes: Starter, Pro y Masters. Para avanzar de un nivel a otro es necesario completar varios retos que hemos preparado para ti. Una vez completados estos retos, tu cuenta pasará automáticamente a Pro o Master dependiendo de la cantidad de puntos que hayas ganado durante los retos.

Foptrader puede convertirse en su socio comercial de confianza. Su objetivo es ayudar a los usuarios a entender los mercados financieros y a invertir de forma inteligente. (Herramienta de trading)

Historia de Foptrade

Fundada en 2013, Foptrade se enorgullece de ofrecer una plataforma en la que todo el mundo tiene acceso a operar con activos de gran valor con una fracción de su capital. Quieren que más personas se unan a su plataforma y aprovechen los conocimientos y la experiencia de su equipo profesional. Con Foptrade, más oportunidades pueden estar disponibles para los inversores cotidianos de todo el mundo, ya que rompemos las fronteras geográficas y las diferencias culturales.

¿Qué son índices en trading con Foptrade?

Los índices en Foptrade son simplemente inversiones en un grupo de acciones (por ejemplo, el FTSE 100) u otros activos como bonos, tipos de cambio o precios de materias primas. Los índices pueden negociarse individualmente y/o combinarse en el mismo periodo con diferentes instrumentos subyacentes, según su estrategia de inversión.

Por ejemplo, si compra un índice de precios del oro , que es una variedad de ETFs GBP Gold Shares (Símbolo: UKA), esto le permitirá obtener beneficios de la subida/bajada de los precios del oro sin haber invertido directamente en el propio oro. La principal ventaja es que al invertir en índices ofrece una mayor diversificación reduciendo la exposición al riesgo global .

¿Qué es una CFDs sobre acciones con Foptrade?

Un CFD significa Contrato por Diferencia. Es un producto que permite a los operadores especular con los movimientos del precio de las acciones sin poseerlas. El operador paga una tarifa fija para aprovechar un movimiento esperado del precio de la acción y ganar o perder dinero en función de si ha acertado o no. Foptrade no cobra ninguna comisión por los CFD, por lo que usted obtiene el 100% de sus beneficios.

Los CFDs se negocian a través de un broker, a diferencia de las bolsas tradicionales donde los operadores tienen que pagar comisiones cada vez que realizan una operación. Los CFD se pueden utilizar como complemento a la inversión directa en acciones, ya que permiten negociar al instante las ganancias/pérdidas en función de los precios del mercado en comparación con el precio de la acción subyacente. Esto maximiza la rentabilidad y minimiza el riesgo porque el capital del inversor no corre ningún riesgo.

Los CFD pueden negociarse sobre todos los índices mundiales, incluidas las acciones, las materias primas y las divisas.

También permiten el uso del apalancamiento, lo que significa que sólo se necesita un pequeño depósito para obtener enormes beneficios. Sin embargo, para protegerse de posibles pérdidas, el tamaño del contrato debe coincidir con la cantidad invertida. Así, si invierte 100 dólares, el tamaño de su operación debe ser de 100 acciones, y así sucesivamente.

Al negociar CFDs con Foptrade los clientes pueden abrir posiciones basadas en los precios del mercado sin poseer realmente ningún activo subyacente o pasar por complejas transacciones; además las comisiones son fijas y muy bajas en comparación con otros proveedores.

¿Qué son los índices sintéticos en trading con Foptrade?

Los índices sintéticos, son una invención reciente en el mercado de las operaciones con CFD. Son acciones que se compran y venden a través de un banco virtual (broker). La idea es presentar este financiamiento como si fuera parte de la bolsa real, aunque en lo que respecta al trading cotidiano estas no tienen ninguna importancia. Las leyes de las empresas financieras hacen necesario registrar todos los activos desde su creación, pero el fundador Daniel Maudet no tenía idea de que iba a desatar una nueva revolución en el mercado del trading, por lo que las acciones sintéticas están registradas con un «0» en la cifra nominal.

¿Qué ventajas tiene operar con index sintéticos con Foptrade?

Las principales ventajas de operar en este tipo de inversiones son:

– La posibilidad de diversificación en una cuenta sin importar el país en que se haga la inversión.

– La libertad de elegir dónde, cómo y qué invertir. – La posibilidad de operación 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días del año.

– El poder ganar dinero mientras duerme o con ganancias fijas automáticas.

– Seguimiento intuitivo de la evolución de los activos.

¿Qué tipo de inversionista se beneficiaría del trading con índices sintéticos en Foptrade?

Los traders profesionales encontrarán en esta herramienta una nueva forma de diversificar sus ahorros y los novatos podrán guardarse el dinero que será necesario para entrar al más popular mundillo financiero. Además, si bien es verdad que todo trader busca ganar dinero sin importarle la cantidad, también es cierto que muchas veces las posibilidades reales de ganar se pierden en una pérdida elevada por no tener los activos adecuados. Las empresas que operan con Foptrade buscan justamente eso, ayudar a los inversores a recuperarse de sus depresiones financieras y a no arriesgarse demasiado.

Nota de Foptrade:

Advertencia de riesgo: el comercio en línea conlleva un cierto nivel de riesgo, que puede no ser aceptable para todos los inversores. Aunque foptrade maximiza sus posibilidades de obtener ganancias, no hay garantías de que no perderá el capital que invierta. Con eso en mente, por favor, no realice ninguna operación con capital que no esté en posición de perder. Además, asegúrese de leer detenidamente nuestros Términos y condiciones, así como la Declaración de divulgación de riesgos, antes de participar en cualquier actividad comercial en cualquiera de nuestras plataformas. Nos reservamos el derecho de cancelar todo o un trato con un solo cliente en caso de ejecución anticipada o cualquier otra actividad sospechosa si no se ha entregado ninguna notificación preliminar. Foptrade es propiedad y está operado por foptrade.com.