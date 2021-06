¿Qué es una agencia SEO?

Comparte













El plan para crear una agencia de SEO como la agencia seo Barcelona Mentedigital.

Comenzaremos por repasar los pasos de alto nivel que deberá dar para crear una agencia de SEO desde cero, y luego profundizaremos en cada uno de estos temas para estudiarlos a fondo. De este modo, podrá examinar cada fase del proceso en su contexto.

Elija un nicho. Crear una «agencia de SEO» genérica es una mala idea, en parte porque la competencia es dura. Tendrá muchas más posibilidades de atraer clientes y hacerse un hueco si elige un nicho específico.

Decida qué servicios quiere ofrecer. Algunas agencias de SEO se especializan en un área, como el SEO onsite o el SEO offsite. Otras intentan ofrecer no sólo servicios de SEO, sino también otros servicios de marketing online, como campañas de publicidad PPC o gestión de redes sociales.

Desarrolle su propia presencia en línea. Si su sitio web tiene un aspecto deficiente o si no está clasificado para ninguna palabra clave propia, le resultará difícil conseguir que la gente le tome en serio. Antes de encontrar clientes, tendrás que dar cuerpo a tu presencia online.

Perfeccione su oferta. ¿Cómo va a ofrecer servicios de SEO? ¿Utilizará empleados y autónomos? ¿O establecerá una relación con una agencia de SEO ya existente para poder escalar de forma consistente y ofrecer servicios de calidad a sus clientes?

Crea una cartera de clientes. Necesitará alguna forma de demostrar sus capacidades a los nuevos clientes, lo que a menudo significa reunir pruebas de trabajos anteriores, recoger testimonios y crear una cartera. Pero conseguir esos clientes iniciales puede ser complicado.

Atraer a los clientes potenciales. Con una combinación de estrategias de marketing entrante y saliente, empezará a atraer nuevos clientes potenciales a su agencia de SEO.

Cerrar acuerdos. Tendrá que demostrar su valor a los nuevos clientes potenciales y conseguir que firmen un contrato para poder incorporarlos como clientes.

Retener a sus clientes. La retención de clientes es aún más importante que la adquisición para las agencias de SEO. Le ayudará a mejorar su reputación y, además, la retención es más barata que la adquisición, por lo que su rentabilidad se disparará.

Crecer. Todas las agencias de SEO sueñan con un mayor y mejor protagonismo. Le enseñaremos cómo expandirse una vez que tenga una base sólida.

Con este esquema en mente, vayamos al grano.

Cómo elegir un nicho como empresa de SEO

Para empezar, va a tener que elegir un nicho, algún objetivo o dirección que le diferencie de sus competidores.

Esto es importante por varias razones, la mayoría de las cuales se derivan del hecho de que hay toneladas de agencias de SEO por ahí – por lo menos 30.000, según la lista de Clutch, y decenas o incluso cientos de miles de operaciones no listadas o de tipo familiar. ¿Por qué iba una empresa a elegirle a usted en lugar de a estos otros competidores, que llevan años o décadas trabajando para construir su reputación y presencia en línea?

Es intimidante, sin duda, pero elegir un nicho le ayuda de dos maneras importantes. En primer lugar, eliminará parte de su competencia inmediatamente. Si, por ejemplo, el 33% de las agencias de SEO se centran en las pequeñas empresas, el 33% en las medianas empresas y el 33% en las grandes, la elección de un campo de batalla eliminaría instantáneamente el 66% de su competencia.

Obviamente, las cosas no son tan sencillas y muchas agencias se dirigen a una amplia gama de clientes. Pero ahí es donde entra en juego la segunda ventaja: muchas empresas quieren trabajar con un especialista y no con un generalista. Si te especializas en SEO para bufetes de abogados, casi cualquier bufete te preferirá a un contemporáneo que no tenga un área de especialidad. Su profundo conocimiento del sector le hace instantáneamente más relevante y más atractivo.

Tenga en cuenta que estas ventajas operan a un alto nivel y en el contexto de sus tácticas de marketing de base; por ejemplo, le resultará mucho más fácil alcanzar el rango uno para frases de palabras clave altamente