¿Qué es un consultor SEO?

¿Desea aprender cómo aumentar su tráfico y lograr un mejor posicionamiento para las palabras clave que pueden generar más ventas e ingresos para su sitio web? Entonces debería aprender todo lo que hay que saber sobre el SEO y convertirse en un experto en SEO.

Tener experiencia en SEO o ser un consultor seo, no es un privilegio exclusivo de los profesionales de SEO. Es una habilidad que puede ser dominada por cualquier persona que desee aprender a hacer SEO por su cuenta.

¿Por qué todo el mundo debería convertirse en un experto en optimización de motores de búsqueda (SEO)?

Antes de entrar en los pasos, es importante entender la diferencia entre un experto en SEO y un profesional de SEO.

Un experto en SEO es alguien que sabe cómo funciona el SEO y cómo aplicarlo para aumentar el ranking de un sitio web en los motores de búsqueda.

Un profesional de SEO es un experto en SEO que practica el SEO como una profesión, ya sea haciendo consultoría de SEO, ofreciendo servicios de SEO, o tomando clientes en una base de proyecto por proyecto.

Menciono esta diferencia para señalar que no es necesario practicar el SEO como profesión para convertirse en un experto en SEO. Hay muchas ventajas en cuanto a por qué usted debe mejorar sus habilidades de SEO, incluso si usted no planea ofrecer servicios a los clientes.

Formación en SEO

Ventajas de convertirse en un experto en SEO

Aumentar su ranking y el tráfico – Esta es la razón más obvia por la que alguien debe apuntar en convertirse en un experto en optimización de motores de búsqueda.

Si usted sabe cómo optimizar su sitio web para los motores de búsqueda, entonces usted puede tomar ventaja del aumento de las clasificaciones y el tráfico de los motores de búsqueda para hacer dinero en el blog o iniciar un negocio en línea.

Menos dependencia de las agencias de SEO – Sé que esto no es lo que esperas leer en el blog de una agencia de SEO, pero es la verdad. Si tienes habilidades SEO internas entonces puedes hacer crecer tu negocio sin depender del apoyo externo.

Disminuir los costos – Si usted es un empresario en solitario o blogger puede ahorrar mucho dinero si puede hacer SEO usted mismo que tener que contratar a un especialista en SEO.

Tomar mejores decisiones como a quién contratar para trabajar en su SEO – Si usted mismo sabe de SEO entonces es mucho más fácil decidir qué consultor o empresa contratar para trabajar en su SEO. Estarás en condiciones de entender lo que incluyen sus paquetes de SEO y juzgar si lo que están sugiriendo puede realmente ayudar a tu sitio web a lograr mejores clasificaciones.

Muy recomendable para los directores de marketing: si trabaja como director de marketing, tener un buen conocimiento del SEO le dará una ventaja adicional sobre otros directores de marketing o colegas de su organización.

Ningún negocio puede sobrevivir en línea sin SEO – SEO ya no es opcional. Los sitios web que no se construyen teniendo en cuenta el SEO, no hay manera de que puedan sobrevivir en el altamente competitivo mundo online. Conocer el SEO y cómo utilizarlo correctamente, puede marcar una gran diferencia en el futuro de su sitio web.

Entender cómo funcionan los motores de búsqueda

Antes de empezar a pensar en el SEO, el primer paso que debe dar es familiarizarse con el funcionamiento de los motores de búsqueda.

Para muchas personas, esto puede ser algo que ya saben (o creen saber), pero siempre es bueno comenzar con los conceptos básicos y luego trabajar hasta las teorías más complicadas.

En pocas palabras, los motores de búsqueda tienen tres procesos principales:

Rastreo: así es como descubren el contenido en la web.

Indexación – cómo añaden y organizan el contenido en su índice

Clasificación: cómo deciden qué sitios web mostrar en los resultados (y en qué orden), para una determinada consulta de búsqueda

Como especialista en SEO, tendrá que saber cómo optimizar un sitio web para cada etapa, de modo que los motores de búsqueda puedan leer, indexar y comprender el contenido de un sitio web sin problemas.