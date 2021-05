Agencia de SEO

Comparte











10 de mayo 2021.- Una nota lateral importante a tener en cuenta en todo momento: Los servicios de SEO siempre aumentarán sus resultados, con el tiempo.

Existen dos tipos de SEO: el SEO de sombrero blanco y el SEO de sombrero negro. Probablemente pueda adivinar cuál es bueno y cuál es malo. Sin embargo, usted está aquí para aprender, así que permítanos eliminar las conjeturas de la ecuación para usted. El SEO de sombrero blanco gana tráfico de forma orgánica, a base de tiempo y esfuerzo, datos e investigación de palabras clave, y trabajo, en general. El SEO de sombrero negro también puede llevarte a la cima de la SERP (página de resultados del motor de búsqueda), pero no te quedarás allí por mucho tiempo y estas tácticas generalmente conducen a empañar tu presencia en línea en general al final. Al fin y al cabo como agencia, ¿cuánto tiempo cree que puede engañar a Google, que es básicamente lo que es el SEO de sombrero negro? Con el SEO de sombrero blanco, su tráfico crecerá lentamente, al principio, pero con el tiempo, sus resultados empezarán a acumularse, y no se puede decir lo mismo del SEO de sombrero negro.

Para los financieros: piensen en las inversiones. El factor exponencial como una agencia seo ,en cualquier ecuación financiera suele ser el tiempo. Es la única constante, que todos conocemos, que tiene la capacidad de hacer crecer exponencialmente tu dinero. Por otro lado, ¿puedes llevar tu sueldo a los casinos y salir millonario? Por supuesto que puedes, y si lo haces, ¡genial! ¿Significa esto que se repetirá? No. ¿Significa esto que ocurrirá una y otra vez? No, en absoluto. ¿Es una elección inteligente? Eso lo dejamos a tu criterio. Así que en resumen, sí, el SEO de sombrero negro puede, en teoría, llevarte a la cima de la SERP (página de resultados del motor de búsqueda), pero te llevará allí una y otra vez, especialmente con el tiempo, absolutamente no.

¿Cuáles son los factores que intervienen en el SEO de sombrero blanco?

Hay cientos de factores por los que un sitio web se clasifica de la manera que lo hace, pero estos son los que hemos encontrado que importan más, y también, lo que el SEO de sombrero blanco se compone de:

Seguridad del sitio web

Sitio web amigable para móviles

Tiempo de carga del sitio web

Marcado de Schema

Valor del contenido del sitio web

Longitud del contenido del sitio web

Medios sociales que apuntan al sitio

Backlinks de calidad

Imágenes optimizadas

Intención del buscador

Entonces, ¿podemos influir realmente en estos factores? Absolutamente, y lo hacemos, estratégicamente. Para obtener más información sobre el diseño, consulte nuestro artículo sobre las mejores prácticas de diseño web para las conversiones.

Servicios de SEO que debería tener en cuenta

Para poder influir en los factores mencionados anteriormente, una empresa de SEO debería ofrecer estos servicios en sus contratos:

Análisis de la estructura del sitio web

Análisis fuera de la página

Análisis del contenido del sitio web

Análisis de la conversión

Codificación del sitio web

Optimización del Contenido Onsite

Optimización de Factores Off-Page

Análisis de la estructura del sitio web

Todos hemos oído la perorata de Google: «No adapte sus sitios a Google, adapte sus sitios a su audiencia…» Sin embargo, si quiere llegar a su público, su sitio web tiene que estar estructurado de forma que el motor de búsqueda pueda leerlo y lo haga con facilidad. Siempre se dará preferencia a los sitios que sean más fácilmente legibles por los rastreadores.

HTTP vs HTTPS- Probablemente no te hayas parado a pensar cuál es la diferencia entre ambos. La «s» al final de este término significa simplemente seguro. Necesitarás tener un sitio web seguro si quieres hacer cualquier tipo de comercio electrónico, y además, Google da preferencia a los sitios que son seguros.

Configuración de análisis – Si hay cualquier configuración de seguimiento de análisis existentes, nos fijamos en ellos y determinar lo que hay que arreglar. Si no hay ninguna configuración de seguimiento analítico existente, la empleamos para poder rastrear mejor de dónde viene su tráfico. El seguimiento analítico le mostrará exactamente cómo se está devolviendo su dinero.

Errores del sitio – Los errores del sitio web envían señales a los motores de búsqueda que básicamente, su sitio está roto y no es de confianza. ¿Alguna vez ha hecho clic en algo y aparece una página que dice «404 ERROR»? Uno o dos de estos errores le impedirán fácilmente aterrizar en la primera página de resultados del motor de búsqueda. Lo mismo puede decirse de: contenido duplicado, títulos duplicados, títulos que faltan, o casos aleatorios en los que los rastreadores están bloqueados.

Índices- Las páginas índice ya han sido encontradas por los rastreadores y se ha observado que tienen suficiente información de calidad para que dichas páginas aparezcan en las SERPs. Estas son las páginas que dirigen el tráfico orgánico a su sitio web.

Mapa del sitio web- El mapa del sitio web es una lista completa de las páginas de su sitio web que desea que los rastreadores del sitio web indexen.

Velocidad de la página- La UX (o experiencia del usuario) también es importante para los rastreadores de los motores de búsqueda. Google sabe que sus espectadores son impacientes. Por ello, la velocidad de la página es un factor que influye en la clasificación de su sitio. La mayoría de la gente hace clic en el «botón de retroceso» después de 3 segundos si la página no se ha cargado todavía.

Metadatos- La duplicación de etiquetas, descripciones o contenido puede hacer que su sitio web caiga en desgracia cuando se trata de SEO.