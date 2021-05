¿Cómo funciona el inbound marketing?

Comparte











4 de mayo 2021.- Una estrategia de marketing de entrada utiliza una forma interactiva de marketing que se centra en atraer a los consumidores que ya están buscando información sobre el tipo de productos o servicios que usted ofrece. Se basa en gran medida en lo que Seth Godin denomina marketing de permiso.

Acertadamente llamado, el marketing de permiso se basa en el consentimiento que los usuarios en línea dan a las empresas para comercializar sus productos o servicios con ellos. Como puede imaginar, es mucho más fácil que quienes ya le dijeron que sí una vez le digan que sí de nuevo en algún momento según la agencia marketing digital Barcelona.

Pero, ¿por qué los usuarios dan su consentimiento para que se les comercialice?

Porque reciben algo muy valioso a cambio. Puede tratarse de un artículo en un blog que aborde un problema al que se enfrenta alguien, un libro blanco que le informe sobre algo que quiere entender o un libro electrónico que le proporcione soluciones a sus problemas.

Los usuarios también pueden participar en una conversación con usted sobre temas de su especialidad a través del correo electrónico, los comentarios en el blog, los foros y todas las formas de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.).

LOS 3 GRANDES: OPTIMIZACIÓN DE MOTORES DE BÚSQUEDA (SEO), CONTENIDO Y SOCIAL

Por supuesto, para que la gente sepa que tienes la información que están buscando, tendrás que aparecer donde están buscando. En la mayoría de los casos, Google será el primer lugar en el que la gente busque, así que tendrás que hacer todo lo posible para aparecer en esos resultados.

Juntos, el contenido, las redes sociales y el SEO son los componentes del marketing entrante.

PROS

Aunque ciertos tipos de marketing entrante -como la creación de libros electrónicos o libros blancos- pueden llevar mucho tiempo al principio, su retorno de la inversión es muy alto. A medida que estos documentos se comparten en varios canales de medios sociales (¡algunos pueden incluso hacerse virales!), su alcance aumenta con muy poco esfuerzo por parte de sus creadores.

La naturaleza rica en contenido del inbound marketing también significa un mejor reconocimiento de la marca. Al llenar su sitio web con artículos sobre su nicho, se posiciona como un experto del sector para los consumidores que buscan sobre este tema. Lo mejor del inbound marketing es que la relación que estableces con tus lectores y/o seguidores tiene una potencial longevidad y puede ser aprovechada durante años.

Necesitarás un sitio web con funcionalidades específicas, como una sección de blog, suscripción por correo electrónico, etc., pero no dejes que esto te detenga. Es posible que los motores de búsqueda tarden en situar tu contenido en sus páginas de resultados lo suficientemente alto como para que se note. También tienes que establecer un seguimiento decente en las redes sociales para que tu contenido se comparta ampliamente. Todo ello requiere tiempo y mucho esfuerzo.

El outbound marketing existe desde hace mucho tiempo, y si alguna vez has visto la televisión, has escuchado la radio, has leído un periódico, has recibido una llamada de marketing, has visto un folleto o has pasado por delante de una valla publicitaria, has sido receptor de él.

En última instancia, el objetivo del outbound marketing es encontrar clientes potenciales para su negocio.

¿CÓMO FUNCIONA?

Se basa en el envío de ráfagas de información a grandes audiencias con la esperanza de obtener respuestas.

Aunque los esfuerzos de outbound marketing son más difíciles de rastrear y tienden a producir un menor ROI en relación con el inbound marketing, es común que una organización asigne hasta el 90% de su presupuesto de marketing a esta forma de marketing.

PROS

Si no es nuevo y está de moda, ¿significa que el outbound marketing está obsoleto?

A pesar de las críticas, el outbound marketing tiene algunas buenas razones por las que sigue representando una gran parte de los esfuerzos de marketing corporativo.

En 2013, por ejemplo, DiscoverOrg llevó a cabo un estudio entre 1.000 profesionales de TI que reveló la eficacia de las llamadas en frío. Según su estudio, el 65% de los encuestados dijo que las llamadas en frío o los correos electrónicos «llevaron a evaluar a un proveedor de TI», y el 75% dijo que «habían decidido asistir a un evento o tomar una cita después de haber recibido una llamada en frío o un correo electrónico».

La llamada en frío es sólo uno de los muchos enfoques que pueden utilizarse en una campaña de marketing saliente. Estas campañas permiten a los profesionales del marketing ampliar sus esfuerzos en función de cada caso, eligiendo diferentes técnicas de marketing saliente, de acuerdo con su público y su presupuesto.

Las empresas que utilizan el outbound marketing hoy en día se enfrentan a varios problemas. Si emplean el outbound marketing, lo harán:

Le resultará difícil hacer un seguimiento del retorno de la inversión (ROI).

No sabrá cuántas personas han visto su folleto o un anuncio impreso antes de que se reciclen.

Técnicas de bloqueo facial.

A medida que los consumidores se vuelven más inteligentes, son cada vez más capaces de limitar su exposición a la publicidad mediante técnicas como las listas de no llamar, los filtros de spam y el uso de TiVo, por ejemplo.

Tener que aceptar el alto coste y el bajo rendimiento de sus campañas.

CONCLUSIÓN

Mi ganador = Inbound Marketing