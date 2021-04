Toyota busca aumentar su presencia en el ámbito de los vehículos autónomos

Comparte











10 de abril 2021.- La firma japonesa Toyota, acaba de anunciar una nueva serie de inversiones, con el objetivo de favorecer el desarrollo de vehículos autónomos, uno de los mercados que se encuentran en auge a nivel global.

El reconocido fabricante de autos no se conforma, a pesar del impacto de la pandemia, ha tenido números positivos este 2021, particularmente a través de la venta de vehículos como el toyota rav4, del cual vendieron 114,255 unidades tan solo en el mercado estadounidense, lo cual no solo fue el más vendido de sus modelos y uno de los más vendidos de todo el sector, sino que también representó un incremento del 20% en las ventas, en comparación con el mismo periodo de 2020.

No obstante que Toyota parece no querer conformarse con el éxito de sus modelos vigentes, y ha empezado a incursionar con fuerza en el sector de los vehículos autónomos.

Esta vez estará siendo a través de la firma Nuro, una empresa de robótica y con particular especialidad en los vehículos autónomos destinados a realizar entregas automatizadas.

Ha sido a través de Woven Capital, que Toyota ha anunciado una importante inversión en este proyecto, mediante el cual se pretende revolucionar de forma destacada el ámbito de las entregas a nivel global.

El prototipo de Nuro, está diseñado para poder realizar entregas a domicilio, a través de un vehículo eléctrico y autónomo, buscando que este tipo de procesos, además de hacerse sin emisiones contaminantes, se realicen también de una forma más segura y eficiente.

No es la primera vez que Toyota incursiona en este campo; de hecho, el primer modelo de Nuro, el R1, reemplazó las funciones del Prius, que se estaba usando inicialmente como vehículo para entregas automáticas en la cadena Fry’s Food and Drug Store.

Aunque al parecer Toyota ha optado por incursionar ahora como inversor, financiando la ronda de la serie C, para el más reciente modelo autónomo de Nuro, buscando así mantenerse a la vanguardia del sector.

Este tipo de inversiones no dejan tampoco de lado los esfuerzos de Toyota por continuar el desarrollo de vehículos híbridos, lo cual sigue expandiendo mercados, e incursionando con fuerza en países donde anteriormente no estaban siendo considerados con seriedad. No obstante que las políticas ambientales y los incentivos fiscales para esta clase de desarrollos, parecen serán motivos de peso, para que este tipo de tecnologías más amigables con al ambiente, continúen siendo la tendencia para el futuro.