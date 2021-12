Cómo explicar las visiones del brasileño Athos Salomé mediante la ciencia y la paranormalidad

Comparte











Desde hace milenios, la gente se siente fascinada por los fenómenos que parecen violar las reglas naturales. Sin embargo, ¿existen realmente? Conozca lo que los científicos han aprendido sobre la telepatía, la telequinesis y la precognición, así como lo que siguen pasando por alto.

Lo paranormal desafía las leyes de este mundo; todo lo relacionado con lo paranormal se considera un sinsentido, una ficción que sólo se da en las películas y programas de televisión en aras del entretenimiento. La ciencia, en cambio, tiene sus propias visiones sobre las criaturas de otro mundo.

El experto en paranormalidad Athos Salomé tiene sus visiones sobre la base de lo paranormal. La ciencia contradice todo lo que dice el experto en lo paranormal, pero aún no puede demostrar su existencia.

Thiago Luigi, experto y especialista en comportamiento, tiene dos sensaciones sobre lo que ha dicho Athos. Afirmó:

«La parapsicología es un tema del que no entiendo mucho ni tengo conocimientos; tuve la oportunidad de escucharlo sobre algunas de sus predicciones.

Analizando fríamente su discurso, pude comprobar la veracidad de los hechos narrados por él, no de las predicciones, sino de su discurso y su comportamiento no verbal en cuanto a la narración de los hechos, incluyendo su convicción en la fecha de envío de uno de ellos, el 29 de marzo del XXI.

Reitero que no analicé las previsiones por sí mismas, sino sobre la fiabilidad del tiempo en que Athos se mostró seguro. No encontré nada inapropiado para desacreditarlo cuando los materiales fueron preparados y enviados.

Análisis realizado con los protocolos conductuales adecuados como RM (Reality Monitoring), FACS (Facial Action Coding System), Statement Analysis, entre otros que se ajustan al contexto.

Confirman y dejan constancia para dar fe de estos hechos».

Los científicos aún no logran entender qué es una paranormalidad y cómo podemos desacreditarla sin pruebas tangibles. En la época actual, comenzaron a utilizarla para su causa, y se puede ver que la investigación paranormal aumenta día a día.

La paranormalidad y la predicción del futuro es un don con el que Athos está bendecido. A la edad de 12 años, comenzó a descubrir con qué había sido dotado, y lo utilizó para una buena causa para la gente de todo el mundo desde entonces.

En las ideas científicas y las investigaciones policiales, la paranormalidad se emplea cada vez con más frecuencia. Las habilidades de investigación paranormal de Athos le permitieron prever sucesos futuros en varios escenarios. Athos también dirigió un estudio y produjo datos para corroborar la existencia de lo sobrenatural. Athos ha pasado la mayor parte de su vida investigando y analizando fenómenos inexplicables y otros sucesos extraños. Por ello, cuando hace un pronóstico, es notable.

Ha hecho varias predicciones, pero la más notable e increíble fue la de la pandemia de Covid en 2020. Los científicos pudieron utilizar su predicción para anticiparse al virus y empezar a trabajar para detener su propagación antes de su estallido. También ha predicho las variantes que podrían surgir de África y que serían aún más mortíferas y transmisibles que sus homólogas anteriores.

En definitiva, «Athos Salome» ha ayudado a la ciencia y a los seres humanos de todo el mundo en estos momentos de agonía. No sería erróneo decir que la ciencia y lo paranormal van de la mano en la investigación de nuevos retos en todo el mundo.