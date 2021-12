Voluntariado en el extranjero

Comparte













Como en el caso de cualquier otro voluntario, es importante pensar en las razones por las que una persona con discapacidad está dando su tiempo y sus talentos de forma gratuita.

¿Cuáles son los beneficios para el individuo?

– El voluntariado puede ser un paso hacia el empleo.

Es una forma de explorar intereses, desarrollar habilidades adquirir experiencia, elaborar un currículum y establecer y hacer contactos que conduzcan a futuros trabajos remunerados. Al mismo tiempo.

Al mismo tiempo, el voluntariado no debe ser un sustituto a largo plazo del empleo remunerado.

– Las actividades de voluntariado deben basarse en los intereses y preferencias de la persona.

– Cuando las personas no trabajan o están Cuando una persona no trabaja o está subempleada, puede optar por el voluntariado para para mantenerse ocupados y activos mientras buscan un trabajo remunerado.

Dónde se puede ser voluntario

Los particulares sólo pueden ser voluntarios en organizaciones sin ánimo de lucro. El voluntariado no está permitido en empresas del sector privado con ánimo de lucro. Según el DOL los individuos pueden ser voluntarios o donar sus servicios para»objetivos de servicio público, religiosos o humanitarios» sin esperar ni recibir una remuneración.

Estos factores adicionales también pueden ayudar a determinar si una actividad se ajusta a la definición de voluntariado del DOL:

– La actividad es generalmente a tiempo parcial.

– Las actividades son del tipo típicamente asociado con el trabajo voluntario y no con el empleo remunerado.

– Los servicios se ofrecen libremente y sin presión o coacción o coacción, es decir, la persona es realmente voluntaria.

– Los empleados regulares no han sido desplazados para para dar cabida al voluntario.

– La persona no recibe ni espera recibir recibir ningún beneficio (más allá de la experiencia en sí misma) de la organización en la que voluntario. Los voluntarios pueden recibir reembolso de gastos, descuentos en servicios, refrescos, pequeños regalos de agradecimiento, etc. También pueden recibir una retribución nominal, pero ésta no puede no puede sustituir a la remuneración, ni basarse en la productividad.

En general, las organizaciones deben ser cautelosas a la hora de ofrecer cualquier tipo de pagos más allá del reembolso de gastos a los voluntarios.

Consentimiento de los padres/tutores

Requisitos

Una persona con discapacidad debe ser legalmente legalmente competente para ofrecer libremente sus servicios. Según el DOL, las personas menores de 18 años, y las mayores de 18 años que no sean sus propios tutores legales, no pueden ser voluntarios sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.

Prácticas no remuneradas

Las prácticas no remuneradas son distintas del voluntariado y tienen por objeto permitir que una persona adquiera experiencia experiencia laboral. Según el Departamento de Trabajo, las personas pueden participar en prácticas no remuneradas tanto en organizaciones con o sin ánimo de lucro organizaciones con y sin ánimo de lucro, si se cumplen los seis criterios siguientes:

1. Las prácticas, aunque se produzcan en el empresa, es similar a la formación que se impartiría formación que se impartiría en un entorno educativo. Por ejemplo, las prácticas enseñan habilidades útiles en otras organizaciones, el becario no no realiza el trabajo rutinario de la empresa de forma de la empresa de forma regular, y la empresa no depende del trabajo del becario. 2. La experiencia de las prácticas es en beneficio del beneficio del becario, y cualquier beneficio para la empresa es es incidental.

3. El becario no desplaza a los empleados habituales (por ejemplo, el uso del becario no puede suponer el despido de un empleado despedir a un empleado, no puede dar lugar a que el empresario no contratar a un empleado que, de otro modo, habría contratado, y no puede dar lugar a que un empleado trabaje menos horas de las que trabajaría en caso contrario). El becario debe trabajar bajo la estrecha supervisión del personal existente. personal existente.

4. El empresario no obtiene ninguna ventaja inmediata de las actividades del becario, y en ocasiones sus operaciones pueden verse obstaculizadas debido a la necesidad de proporcionar formación y supervisión al becario.

5. El becario no tiene necesariamente derecho a un puesto de trabajo al al término de las prácticas.