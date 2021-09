Entrevista exclusiva con el joven empresario Ravi Rajapaksha

Comparte











Ravi Rajapaksha es muy popular como uno de los más exitosos y jóvenes empresarios que viven en Sri Lanka. Es pionero en marketing digital, instructor y experto en relaciones públicas. No solo eso, sino que posee talentos y habilidades increíbles en varios campos. Por lo tanto, hoy lo invitamos a dialogar para compartir su exitosa historia de vida con ustedes.

Podría hacer una pequeña introducción sobre sus primeros años de vida y qué le inspiró a entrar al mundo de los negocios.

Mi nombre completo es Rajapaksha Kankanamage Ravippriya Dileep Sandakalum Rajapaksha, en breve Ravi Rajapaksha, nacido el 27 de agosto de 1996. Nací y me crié en Dambulla, Sri Lanka. Estudié mis grados avanzados en biología el colegio St. Thomas, en Matale. Se me daban bien los deportes y otras actividades extracurriculares en mi época escolar.

Fui el capitán de los equipos de fútbol y rugby del colegio. Desde mi infancia, me inspiró la visión de Kandalama, que es bien conocida como un histórico lugar antiguo. Creo que Kandalama sentó las bases para desarrollar mi interés y pasión por los viajes. Luego seguí mi sueño de explorar el país y empecé a trabajar en la industria del turismo como guía turístico, lo que me ayudó a aprender y a interactuar con diferentes personas. Mientras trabajaba me di cuenta de las oportunidades y los puntos fuertes de ampliar mi carrera en muchos campos diferentes. Cuando trabajaba como guía turístico, me interesaban mucho los métodos de marketing de las plataformas de redes sociales.

¿Cómo se puede tener más éxito con el uso de Instagram?

En primer lugar, he creado una red de más de un millón de seguidores en Instagram. Fue increíble cómo lo conseguí. Siempre intenté aportar algo nuevo en mis contenidos y me gané una buena reputación en las redes sociales por mis creaciones y simplemente me convertí en un ícono a través de Instagram. De esta manera, fui capaz de atraer a más de 50.000 seguidores de Instagram a través de mis habilidades de marketing digital. Además, apoyo a varias personas influyentes de Instagram para que aumenten sus seguidores. Una vez que mis contenidos de Instagram se hicieron virales en todo el mundo al llegar a más de cinco millones de usuarios en un corto período. Este fue el punto en el que concluí que Instagram es el lugar donde puedo construir una reputación y crecer con el tiempo.

Por lo general, la gente utiliza las plataformas de redes sociales para actualizar las noticias, los chismes y para subir fotos de su vida personal. Ganar dinero a través de estas plataformas sociales es una tarea un poco difícil. Por lo tanto, ¿cuáles son los secretos para hacer dinero a través de Instagram?

La capacidad de hacer dinero a través de Instagram depende de la singularidad de sus contenido de negocios en Instagram, el compromiso, la dedicación y la audiencia con la que puedes hacer dinero. Los siguientes consejos te ayudarán a cotizar tu cuenta de Instagram.

Conviértete en influencer y gana dinero con posts patrocinados.

Hazte afiliado y gana dinero vendiendo productos de otros.

Conviértete en asistente virtual de un influencer.

Vende tus propios productos físicos.

Vende fotos de pósters y otros artículos virtuales incluyendo servicios de instagram

Promueve enlaces de afiliados.

¿Cuáles son tus otros tipos de aptitudes aparte de ser un experto en Instagram?

Sí, no solo me limité a Instagram, ya que quiero ser versátil en diferentes áreas. Me gané una reputación como un constructor de marca productiva y comercializador con diferentes personas y empresas en los medios sociales. Quería que mis seguidores de Instagram se interesaran por el sector de los viajes y el turismo. Sri Lankan Balloons (Pvt) Ltd, un operador de paseos en globo aerostático totalmente autorizado y aprobado, es una de mis exitosas promociones. A través de esto, fui capaz de crear un efecto en su mentalidad hacia los viajes.

Mi carrera como empresario destaca el descubrimiento de «Nextenco», una empresa de marketing digital. Cuando mis negocios están creciendo en el éxito, se me ocurrió la idea de facilitar las pequeñas empresas para obtener beneficios en Instagram y construir marcas. Descubrí muchas organizaciones como «Sri Lanka elephant safari» que es una famosa agencia de viajes de safari en Sri Lanka y me convertí en un especialista en el sector del turismo.

Como especialista en relaciones públicas, ayudo a las personas a alcanzar nuevos niveles de éxito e influencia con la construcción de la marca personal, consiguiendo que se publiquen en Forbes, Yahoo, Entrepreneur, Bloomberg, Business Insider, FOX, IBT, CBS, NBC, y muchos más medios de comunicación y revistas internacionales de primera calidad en poco tiempo. Es decir, «Cuando realizas la tarea con confianza y precisión, el trabajo llegará a un nivel que tus competidores despertarán y notarán, entonces se unirán a ti a menos que no puedan vencerte». Conseguí atraer a varios clientes internacionales y trabajar como director de Instagram de Open gates studios, una productora cinematográfica de gran reputación en los Estados Unidos.

Mi compromiso como autor dio lugar a una nueva compilación llamada «Cómo obtener beneficios en Instagram para las pequeñas empresas». Se trata de un libro de auto-guía que ha incluido todos los detalles sobre cómo llevar a cabo un negocio a pequeña escala en Instagram por sí mismo y cómo crear contenido atractivo para Instagram. Aparte de las actividades empresariales, tengo un plan para ampliar las actividades de responsabilidad social corporativa creando una organización como «Limpieza de océanos para proteger el medio ambiente».

¿Crees que las plataformas de redes sociales son una fuente de ingresos estable y duradera?

Sí, con la situación de pandemia que prevalece, la demanda de negocios en línea sigue aumentando más rápidamente que nunca. Incluso las personas que no tienen conocimientos informáticos o que no tienen interés en aprender cosas tecnológicas no tienen más remedio que adaptarse a la situación. Las cosas se vuelven más fáciles con la tecnología. Por eso, la mayoría de la gente admira los trabajos en línea. Las plataformas de redes sociales son uno de los referentes más exitosos de los negocios en línea. En el mundo actual, es difícil encontrar una persona que no tenga acceso a las plataformas sociales. De ahí que las redes sociales tengan una demanda ascendente. Así que, sin duda, puedo decir que las plataformas sociales son una fuente de ingresos duradera en los días actuales y en el futuro.

Hoy en día, en Sri Lanka, los padres quieren que sus hijos se eduquen y se establezcan en trabajos convencionales. Pero los trabajos en línea, incluidas las plataformas de redes sociales, son tipos de trabajo bastante nuevos y poco convencionales, especialmente en el contexto de Sri Lanka. Por lo tanto, ¿cuál es su idea al respecto?

Sí, pero siempre he tenido un objetivo y una visión. Me comprometí y dediqué mi tiempo y perseguí mis sueños. Finalmente, logré lo que quería en la vida. Hoy tengo mucho éxito como empresario, comercializador digital, escritor, experto en relaciones públicas y fundador de Nextenco. Confío en mis habilidades y capacidades. Antes de los 25 años, logré mis objetivos en la vida. ¿Qué pasaría si siguiera el mismo ritmo que me dijeron mis padres? Lo más probable es que sería un estudiante como otros de mi edad. Por lo tanto, el mensaje que quiero transmitir a los jóvenes es que primero acepten lo que son y construyan la confianza sobre lo que hacen en la vida. Acabarán teniendo éxito. Por lo tanto, invito a los padres a ser flexibles en estas cuestiones y a no interrumpir el camino de sus hijos si están verdaderamente comprometidos con esta tarea.