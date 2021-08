15 preguntas con Valeria Landivar, una latina exitosa en Canadá

Comparte











1 de agosto 2021.- Valeria Landivar es una empresaria boliviana con una carrera exitosa en Canadá. Lleva 12 años ayudando a las empresas quebequenses a destacarse en el mercado francófono. Su determinación, visión imparable y su pasión por lo que hace la han posicionado como líder en su rubro a través de los años.

Hoy vamos a conocerla a través de una entrevista en la que conversamos sobre sus inicios en Quebec y su vida profesional.

VIVIR EN QUEBEC

Valeria llegó a Canadá sabiendo que le tocaría iniciar de cero en un país en el que no conocía a nadie y que tiene un idioma y una cultura diferente, un desafió que le trajo muchos aprendizajes.

1: ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Quebec?

La primera vez que visité Quebec fue durante unas vacaciones familiares en 2005. Mi visita fue en pleno invierno, y Quebec nos recibió con una mágica tormenta de nieve, me enamoré del lugar, el idioma, la cultura…. y me dije que volvería.

Unos años más tarde, en 2008 decidí migrar a Quebec, entonces hice la solicitud desde Bolivia y algunos meses después recibí el certificado de selección, y la aceptación de la residencia, así que me mudé a la hermosa región de Lanaudière con mi familia.

2: Comparte con nosotros sobre tu experiencia del aprendizaje del francés

Tomé lecciones de francés durante tres meses en L’Envol en la ciudad de Joliette como parte del programa de francización para recién llegados. Tuve la suerte de tener a Serge, Christine y Julie como profesores, que nos enseñaron mucho más que el idioma, visitamos empresas de agroturismo que me enamoraron de mi región, nos enseñaron a cocinar con productos locales platos que yo no conocía, y nos hicieron descubrir Quebec a través de la música y el cine. Entonces, me encantó la experiencia inmersiva.

3: ¿Qué consejos y trucos le darías a la comunidad alófona para mejorar su uso del francés?

La inmersión en la cultura es clave. Estamos muy orgullosos de llegar con un equipaje cultural muy rico, y esta riqueza solo puede aumentar y darnos más valor cuando integramos lo que nos ofrece nuestro nuevo país.

Escucha música, podcasts, la radio, mira la televisión y películas, usa las redes sociales y sobre todo no temas hablar. Muchas personas se restringen por temor a equivocarse o porque no les gusta su acento. Y si, tenemos un acento, pero este se convierte en un elemento diferenciador positivo que te hace único y memorable. Entonces, tan pronto como aprendas algunas palabras, no dudes en usarlas.

4: ¿Puedes compartir con nosotros tu desarrollo profesional en la provincia de Quebec?

No te voy a decir que fue fácil, pero tener éxito es posible. Conseguir un primer trabajo es todo un desafío ya que las empresas exigen experiencia local, y aunque yo tenía más de 12 años de experiencia laboral, eso no les importaba a los empleadores.

Así que decidí demostrar lo que podía hacer utilizándome a mí mismo como ejemplo. Encontré un trabajo en una tienda con salario mínimo mientras comenzaba mi presencia digital en mi tiempo libre. Después de unos meses, había construido una comunidad en la web, fui nombrada una de las personas más influyentes en la web en Quebec, tuve solicitudes de varias empresas para ayudarlas con su marketing, el periódico de Montreal me invitó a escribir para ellos. Con eso pude dejar mi trabajo y comenzar mi negocio de consultoría. Unos meses más tarde, mi blog ya tenía cientos de visitas al día, gané el premio de Empresaria independiente del año y comencé a participar en eventos internacionales.

5: ¿Qué mensaje le das a las personas que acaban de llegar a un nuevo país?

Sean de mente abierta, láncense a descubrir el lugar que los recibe, valoren lo que los hace diferente, inviertan mucho tiempo en aprender, e ingresen al mercado laboral lo más rápido posible. Para incrementar su red de contactos, participen en actividades de networking y únanse a organizaciones como las cámaras de comercio y asociaciones de profesionales de su rubro. Pero, sobre todo, tengan paciencia.

ESTRATEGIAS DE MARKETING

Con cientos de apariciones en medios de comunicación y escenarios en diferentes países y en tres idiomas, Valeria Landivar se destaca por ser una emprendedora muy generosa con sus conocimientos. Lleva más de doce años compartiendo consejos valiosos en su blog sobre Marketing Digital y ha creado miles de contenidos que uno puede encontrar en las diferentes plataformas en formatos de texto, audio, video y pdf.

6: ¿Cuál es el error más común que cometen las empresas en las redes sociales?

El error más común es no tener una estrategia, muchos publican por el simple hecho de publicar, sin comprender el propósito detrás de cada publicación.

La estrategia de marketing debe ser personalizada y específica para esa empresa en particular, creada tomando en consideración sus valores y objetivos.

7: ¿Cuándo dices que la estrategia tiene que ser personalizada y específica a la empresa a que refieres?

Muchas empresas pueden cometer el error de pensar que tener una estrategia es simplemente copiar una formula e implementarla, esto puede ser perjudicial para su éxito a largo plazo.

Cuando trabajamos una estrategia de marketing digital, tenemos que trabajarla con la comprensión de quienes son tus clientes y que buscan tus prospectos para luego seleccionar los canales adecuados para llegar a ellos y satisfacer sus necesidades a través de nuestra oferta.

Las marcas exitosas no se crean de la noche a la mañana, son el resultado de las interacciones que se dan entre la empresa y el cliente a lo largo del ciclo de la compra. Para esto hay que comprender el potencial del mercado y sus alternativas, los puntos débiles y las dificultades de sus clientes, qué está alejando a tus prospectos de tus soluciones y cuáles son los puntos de atracción para tu negocio.

8: En tu blog, das mucho énfasis a la creación de contenido útil, ¿Puedes explicarnos de que se trata?

No tenemos que crear contenido para nosotros, ni para satisfacer nuestro ego, ni para vernos grandes. Tenemos que crear contenido para ayudar a nuestra comunidad, darles valor en cada publicación y responder a cada duda que puedan tener acerca de nuestro rubro. Queremos reflejar lo que sabemos a través de consejos que nos posicionan como líderes. Cada contenido que creamos debe tener un propósito

En enero de 2017 se publicó un libro que siempre recomiendo a mis clientes por su excelente enfoque sobre el marketing de contenido “They Ask You Answer”. Vale la pena leerlo para comprender la importancia de responder a las dudas de nuestros clientes y prospectos.

9: ¿Cómo es trabajar con Valeria Landivar?

Mis servicios no son para todos ya que requieren mucha confianza, trabajo y dedicación. Como estratega digital yo no hago las cosas por el cliente. Le muestro la mejor forma de hacerlo para que pueda lograr los resultados que desea.

Ha sucedido que la gente me contacta esperando que el servicio sea yo te pago y me olvido del asunto, incluso me contactan para que los ayude a tener X cantidad de seguidores. Yo no vendo soluciones milagrosas.

Cuando trabajas conmigo yo me convierto en parte de tu equipo, estudio lo que haces, evalúo tus acciones, analizo el comportamiento de tus clientes, encuentro las oportunidades y te digo que hacer para lograr tus objetivos de la manera más eficiente posible. En ningún momento es un trabajo que hago sola, en todo momento es un trabajo en equipo que solo funcionará si estás dispuesto a evolucionar de antiguas prácticas que en su mayoría ya están obsoletas.

10: ¿Cómo haces para saber tanto de Marketing Digital?

En 2010 fui una de las primeras Partners certificada de Google en Canadá, en 2011 fui una de las primeras graduadas de Marketing Digital de la Universidad de Hootsuite en Vancouver, He participado en grandes congresos que van desde LeWeb en Paris, New Media Expo y CES en las Vegas y el más importante, Social Media Marketing World en San Diego al que voy todos los años.

El mundo digital está en evolución constante y sería imposible lograr todos los conocimientos sin una valiosa red como la que tengo. Gracias a los contactos logrados en esos eventos soy parte de tres comunidades poderosas que me aportan el conocimiento y experiencia de grandes profesionales a través de capacitaciones diarias que sigo con mucho entusiasmo. Además de que me aportan una perspectiva crítica y objetiva acerca de mi trabajo permitiéndome adaptar estrategias con la finalidad de dar lo mejor a los que trabajan conmigo.

Este trabajo es mi pasión, invierto muchísimas horas en aprender, porque sé que esa es la clave del éxito para dar un servicio eficiente a mis clientes.

11: Me dijeron que eres super organizada, ¿Qué impacto tiene esto en tu trabajo?

Tener una rutina constante, establecer plazos y dar prioridad a cada tarea ha tenido un gran impacto en mi trabajo ya que me ha permitido crecer y ser muy eficiente.

El tiempo es el recurso más valioso que existe. Por eso tenemos que elegir inteligentemente el lugar en el que lo invertimos. Es muy importante eliminar distracciones para concentrarnos en lo que decidimos hacer para ser más productivos con nuestro tiempo.

12: Con la pandemia todo cambio, ¿Cómo te tocó vivir esto con tus clientes?

Los tiempos pueden ser complicados, nadie tiene control sobre eso, pero la honestidad, la creatividad y la perseverancia son los pilares que te apoyan incluso en los momentos difíciles. Las empresas saben que cuando trabajan conmigo, van a recibir atención y servicios personalizados, porque al final del día, su éxito es mi éxito.

Cuando la pandemia inició trabajamos en estrategias viables que se adaptaban a la realidad del momento. Mi enfoque estaba en apoyar a mis clientes con soluciones creativas a cada desafío que se presentaba según las restricciones existentes. Trabajamos mucho en comunicar de forma transparente lo que sus empresas vivían, esto no solo creaba comprensión de parte de su comunidad, sino mucha empatía y solidaridad.

13: ¿Cuáles son los logros que te confirmaron que estas en el camino correcto?

Mis mayores logros son cuando alguien que me dice que con mi historia los convencí de que lo imposible es posible, cuando cuentan que con el contenido a mi blog pudieron crear una presencia digital exitosa, cuando me dicen que lograron independizarse gracias a mis consejos, cuando me dicen que mi audio le alegró el inicio del día, cuando al final de la segunda ola de la pandemia, mi cliente me llama emocionado diciéndome lo logramos, con tu apoyo sobrevivimos a lo peor de la mejor manera posible….. Mis logros no se miden en trofeos o premios, se miden por el impacto que puedo lograr, no hay nada que supere eso.

14: ¿Te equivocas alguna vez? ¿Cometes errores? ¿Has fracasado?

¡Claro que sí! Me he equivocado muchísimas veces. Lo importante es saber que cada acción la hice con las mejores intenciones y con el conocimiento que tenía en ese momento.

Los errores son parte del aprendizaje, lo más importante después de un error es analizarlo para aprender lo máximo posible, crecer de la experiencia y pasar a la siguiente etapa.

En cuanto al fracaso, este viene con los riesgos que tomamos y es una experiencia que todos vivimos en alguno momento de nuestras vidas. Muchas personas no se animan a intentar cosas diferentes por temor al fracaso, pero la vida es demasiado corta dejar de vivirla por temor a no lograr el éxito.

¿Pero el éxito según quién? No todos lo vemos igual, no todos lo vivimos igual. Lo importante es nunca frenarse por temor y nunca compararse a los demás. La grandeza en la vida está en ser un poco mejor cada día.

No te quedes nunca atrapado en la equivocación, el error o el fracaso, evita buscar culpables externos y procura pasar a la siguiente etapa para que esas experiencias vividas no sean un freno en tu vida.

15: ¿Qué les diría a las personas que están iniciando, pero se frustran por no lograr resultados rápidos?

La paciencia es muy importante en todos los procesos, ya sea que te estés entrenando o que estés preparando una presencia digital en la búsqueda de lograr resultados a largo plazo.

Los músculos no tendrán un incremento visible luego de un mes de ejercicios, así como tu blog no tendrá un incremento visible luego de un mes de publicaciones. Para ambos tienes que trabajar con dedicación cuidando varios aspectos para lograr los resultados que deseas y que estos se mantengan.

Trabaja con pasión, paciencia, disciplina, organización, y edúcate mucho. Los recursos gratuitos en línea son muchísimos, aprovéchalos para crecer.

Para leer los consejos gratuitos de Valeria Landivar sobre Marketing Digital visita su blog: https://valerialandivar.com