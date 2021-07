¿Qué es el voluntariado?

Comparte













El voluntariado se describe como una actividad no remunerada en la que alguien ofrece su tiempo para ayudar a una organización sin ánimo de lucro o a una persona con la que no tiene relación.

Uno de los beneficios más conocidos del voluntariado es el impacto en la comunidad. Los voluntarios no remunerados son a menudo el pegamento que mantiene unida a una comunidad. El voluntariado permite conectar con la comunidad y hacer de ella un lugar mejor. Sin embargo, el voluntariado es una vía de doble sentido, y puede beneficiarle a usted y a su familia tanto como a la causa a la que decide ayudar. Dedicar tu tiempo como voluntario te ayuda a hacer nuevos amigos, a ampliar tu red de contactos y a potenciar tus habilidades sociales.

El voluntariado le ayuda a hacer nuevos amigos y contactos ( VOLUNTARIADO INTERNACIONAL)

Una de las mejores maneras de hacer nuevos amigos y fortalecer las relaciones existentes es comprometerse a realizar una actividad conjunta. El voluntariado es una forma estupenda de conocer gente nueva, especialmente si eres nuevo en una zona. El voluntariado también refuerza tus vínculos con la comunidad y amplía tu red de apoyo, exponiéndote a personas con intereses comunes, recursos del barrio y actividades divertidas y satisfactorias.

El voluntariado aumenta tus habilidades sociales y de relación

Mientras que algunas personas son extrovertidas por naturaleza, otras son tímidas y les cuesta conocer gente nueva. El voluntariado te da la oportunidad de practicar y desarrollar tus habilidades sociales, ya que te reúnes regularmente con un grupo de personas con intereses comunes. Una vez que se ha tomado impulso, es más fácil diversificarse y hacer más amigos y contactos.

Consejos para iniciarse en el voluntariado

En primer lugar, pregúntate si hay algo concreto que quieras hacer.

Por ejemplo, ¿quiero…

…mejorar el entorno donde vivo

…conocer a gente diferente a mí

…probar algo nuevo

…hacer algo con mi tiempo libre

…ver una forma de vida diferente y nuevos lugares

…probar el tipo de trabajo que me gustaría hacer a tiempo completo

…para dedicarme más a mis intereses y aficiones

…hacer algo que se me da bien

La mejor manera de hacer un voluntariado es que coincida con tu personalidad y tus intereses. Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a acotar tu búsqueda.

Ten en cuenta tus objetivos e intereses

Tendrás una experiencia de voluntariado más rica y agradable si primero te tomas un tiempo para identificar tus objetivos e intereses. Empiece por pensar en por qué quiere ser voluntario. Piense también en lo que le gustaría hacer. Las oportunidades de voluntariado que se ajustan tanto a tus objetivos como a tus intereses tienen más probabilidades de ser divertidas y satisfactorias para ti.

Cómo encontrar la oportunidad de voluntariado adecuada

Existen numerosas oportunidades de voluntariado. La clave es encontrar un puesto de voluntariado que te guste y que seas capaz de realizar. También es importante asegurarse de que su compromiso se ajusta a las necesidades de la organización.

Las siguientes preguntas pueden ayudarle a reducir sus opciones:

¿Te gustaría trabajar con gente o prefieres trabajar en soledad?

¿Prefiere trabajar solo o en equipo?

¿Se siente mejor entre bastidores o prefiere tener un papel más visible?

¿Cuánto tiempo está dispuesto a dedicar?

¿Cuánta responsabilidad está dispuesto a asumir?

¿Qué habilidades puedes aportar a un trabajo voluntario?

¿Qué causas son importantes para ti?

Sacar el máximo partido al voluntariado

Estás donando tu valioso tiempo, así que es importante que disfrutes y te beneficies de tu voluntariado. Es importante que te asegures de que tu puesto de voluntario es adecuado y que te comuniques con las personas con las que trabajas en la organización de voluntariado.

Haz preguntas. Debes asegurarte de que la experiencia es adecuada para tus habilidades, tus objetivos y el tiempo que quieres dedicar. Si tienes alguna pregunta, asegúrate de hablar. Tu coordinador de voluntariado debería poder responder a cualquier pregunta que tengas en relación con la función de voluntariado que vas a desempeñar; por ejemplo, el compromiso de tiempo, si hay algún tipo de formación, quién estará cerca para apoyarte si te quedas atascado o tienes alguna pregunta, etc., así que no tengas miedo de preguntar.

Asegúrate de que sabes lo que se espera de ti. Antes de empezar, asegúrate de que te sientes cómodo con la organización, de que sabes lo que se espera de ti y de que comprendes el compromiso de tiempo. Considera la posibilidad de empezar con algo pequeño para no comprometerte en exceso al principio. Date cierta flexibilidad para cambiar de enfoque si es necesario.

No tengas miedo de hacer un cambio. Habla si tu experiencia no es lo que esperabas. No te obligues a hacer un mal trabajo. Habla con la organización sobre la posibilidad de cambiar tu enfoque o considera la posibilidad de buscar otro destino.

Disfruta. Y lo más importante, ¡asegúrate de que te diviertes! Las mejores experiencias de voluntariado benefician tanto al voluntario como a la organización. Si no te diviertes, pregúntate por qué. ¿Son las tareas que estás realizando? ¿Las personas con las que trabajas? ¿O te sientes incómodo simplemente porque la situación es nueva y familiar? Determinar qué es lo que te molesta puede ayudarte a decidir cómo proceder.