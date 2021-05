Cómo elegir la mejor agencia de seo

Comparte











1 de mayo 2021.- Tomar la decisión correcta a la hora de elegir su próxima empresa de SEO tiene importantes consecuencias para su negocio y su cuenta bancaria. La diferencia entre un auge del tráfico orgánico y un descenso en las clasificaciones de Google se reduce a elegir entre un buen y un mal especialista en SEO, o en optimización de motores de búsqueda. Sin embargo, con la asociación de SEO adecuada, las empresas de cualquier sector pueden aumentar las ventas y reducir su presupuesto de publicidad, todo ello mejorando la experiencia del usuario. Antes de cerrar un contrato con una nueva empresa de SEO, he aquí 5 consejos que todo empresario debería tener en cuenta.

1. El SEO no es magia, así que evite a cualquiera que le hable de forma abstracta según una agencia seo

El SEO, el proceso de optimización de su sitio web para dirigir el tráfico orgánico, es difícil, lo que también significa que a menudo se malinterpreta. Las personas que sostienen que tienen una visión especial de los algoritmos de Google, o que juegan con la mística que rodea al SEO, están, por lo general, mintiendo. Más bien, un buen SEO requiere un profundo conocimiento de cómo funcionan los motores de búsqueda, atención a los detalles y modificaciones constantes, ya que los algoritmos de Google cambian casi semanalmente.

Además, los atajos como la compra de enlaces, el relleno de palabras clave y el encubrimiento pueden llevar a los motores de búsqueda a degradar su sitio web. Estas técnicas se denominan «Black Hat SEO» porque infringen las normas de los motores de búsqueda. Una vez que los bots de Google descubran que está utilizando estas herramientas, degradarán su sitio en sus clasificaciones, lo que disminuirá el tráfico orgánico. Los especialistas en SEO que dicen tener conocimientos especiales podrían estar utilizando prácticas de Black Hat SEO, por las que al final pagarás un alto precio.

2. Sea específico sobre sus objetivos y encuentre una empresa que pueda cumplirlos.

Haga lo que haga, no contrate a una empresa de SEO con el vago objetivo de «aumentar el tráfico orgánico». Para empezar, hay muchos tipos diferentes de tráfico orgánico, lo que significa que aumentar el tráfico no se traduce automáticamente en un aumento de los ingresos. Por ejemplo, ser el primero en Google en la búsqueda de zapatos italianos para hombres no beneficia a su negocio de CDB.

Para evitar la ambigüedad, usted y su equipo deberían definir exactamente lo que esperan conseguir con el SEO. ¿Busca aumentar las ventas de sus productos mediante el posicionamiento de determinadas palabras clave? ¿Quiere reducir la tasa de rebote de su sitio web o aumentar la tasa de conversión? Si busca aumentar los ingresos por publicidad, ¿prefiere tener una audiencia amplia o una audiencia más pequeña que pase más tiempo, en promedio, en su sitio? ¿Busca ayuda para aumentar el número de seguidores en las redes sociales, crear contenido patrocinado u otros servicios que vayan más allá del SEO?

Independientemente de la empresa de SEO que elija, asegúrese de tener claro el tipo de resultados que busca y los servicios que necesitará.

3. No te guíes sólo por una búsqueda en Google de las listas de «mejor SEO». En su lugar, vaya por el boca a boca.

¿Por qué no debería elegir una empresa de optimización de motores de búsqueda basándose en lo bien que se clasifica en los motores de búsqueda? Los mejores especialistas en SEO están demasiado ocupados optimizando sitios web para sus clientes como para perder el tiempo en sus propios sitios web.

Las mejores empresas suelen tener muchos clientes a largo plazo que han remitido a miembros de su círculo profesional al mismo servicio. Sólo las empresas que necesitan nuevos clientes se molestarán en posicionarse para «la mejor empresa de SEO en Austin», por ejemplo. Esto se aplica también a otras palabras clave, como «mejores servicios de SEO» y «mejores herramientas de SEO».

Además, no asuma que cualquier listicle es imparcial. Por lo general, las empresas de esa lista han pagado una prima por su puesto en ella. Las buenas empresas de SEO ya tienen demasiado negocio como para molestarse en pagar por un puesto en una lista de «mejores empresas de SEO.com» o «topseos.com». Esto no significa que no haya listas de buena reputación, sólo que deberías confiar en una lista de «mejor empresa de SEO» tanto como en otra de «mejores restaurantes de Nueva York».

Esto significa que la mejor manera de encontrar una empresa de SEO cualificada es a la antigua usanza: la publicidad de boca en boca. En lugar de utilizar Google, pregunte a personas de su círculo profesional -pero no a competidores directos- a quién recomendarían. También puede ser útil preguntar a otras empresas de su sector porque los servicios que le recomendarán ya tendrán experiencia en su campo.

4. Encuentre una empresa de SEO con métricas que funcionen para usted.

Una vez que haya esbozado sus objetivos y haya reducido sus opciones a unas pocas empresas, es el momento de asegurarse de que usted y la empresa que elija para trabajar tengan un método claro para trazar su progreso una vez que haya comenzado. En otras palabras, ¿cuál es el objetivo final de la clasificación para palabras clave específicas?