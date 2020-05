Abogados de empleo con experiencia en Riverside, California

Comparte











20 de mayo 2020.- Desde 2005, el propietario de la firma, Brad Nakase, ha manejado casos de empleo en California con una alta tasa de éxito en todos los arbitrajes y juicios que presidió por primera vez. Todos los casos de empleo para empleados se toman en una contingencia. Solo se nos paga una tarifa solo si ganamos. Adelantamos todos los costos. Manejamos la terminación injusta, la discriminación (por edad, discapacidad, origen nacional, embarazo), acoso sexual, licencia médica (FMLA, licencia por cáncer), comisiones no pagadas, horas extras y casos de falta de comida.

Si fuiste acosado recientemente, se te denegó el pago de horas extras, se tomó represalias o se te dio de baja por error, debes hablar con un abogado trabajo. ¿Has denunciado a tu jefe? Si recientemente fuiste despedido o despedida de tu empresa y sientes que el despido fue ilícito, Brad Nakase, un abogado de empleo que representa a clientes en San Diego quisiera ayudarte.

Accidente de Coche. ¿Has tenido un accidente de coche en el área de San Diego? Nuestro abogado de accidentes de carro de San Diego te dará una consulta gratuita. El Abogado Nakase Law Firm es un San Diego abogado en accidentes de moto que anteriormente defendió a las compañías de seguros en accidentes graves y catastróficos.

Una vez que se toma una acción de empleo adversa contra ti, comienza a correr el estatuto de limitaciones. Para ciertos reclamos, el período de limitaciones es corto y si no avanza con un abogado, podría poner en peligro tu caso. Llama después de ser despedido para hablar con uno de los abogados laborales locales para defender tus derechos y retribuirte los daños monetarios que se te deben.

Consulta Gratis – Abogado de Denunciantes

La mayoría de las firmas de abogados de empleo que representan a los empleados trabajan con una tarifa de contingencia. Una tarifa de contingencia es cuando la tarifa se paga al bufete de abogados solo si hay un resultado favorable. Se define como una tarifa cobrada por los servicios de un abogado solo si la demanda tiene éxito o se resuelve favorablemente fuera de los tribunales. Las tarifas de contingencia generalmente se calculan como un porcentaje de la recuperación neta del cliente. Permítenos ayudarte con tu caso de empleo. Llámanos o usa nuestro formulario de contacto en línea para ponerse en contacto con un abogado que representa a los empleados en San Diego. La oficina de abogados de empleo Brad Nakase se encuentra en San Diego, California, y representa a clientes en todo el sur de California.

Abogado de Empleo – San Diego, California

El abogado de empleo Brad Nakase tiene experiencia en el manejo de una amplia variedad de demandas y reclamos laborales. Aporta una perspectiva única a su práctica actual. Representa a clientes no remunerados, acosados ​​y discriminados. Está enfocado exclusivamente en representar a los empleados en disputas laborales.

El mejor abogado laboral de California, Brad Nakase, protege agresivamente los derechos de los empleados en todo California. Debido a su reputación de honestidad y fortaleza, muchos de sus clientes vienen como referencias de otros abogados.